Walmart : met la main sur l'indien Flipkart

09/05/2018 | 14:09

Walmart annonce un accord pour acquérir 77% du capital de Flipkart Group, société innovante pour le commerce en ligne en Inde, investissement pour lequel le géant américain de la distribution déboursera environ 16 milliards de dollars.



'L'Inde représente l'un des marchés de la distribution les plus attractifs au monde, comte tenu de la taille et du taux de croissance', souligne le directeur général Doug McMillon, ajoutant que cet investissement va transformer la position de Walmart dans le pays.



Au cours de son exercice clos fin mars, Flipkart a enregistré un volume brut de marchandises de 7,5 milliards de dollars et un chiffre d'affaires net de 4,6 milliards, représentant dans chaque cas plus de 50% de croissance en rythme annuel.



