Walmart : va fusionner Asda avec Sainsbury

30/04/2018 | 12:13

Walmart annonce un accord en vue d'une fusion de sa filiale britannique Asda Group avec le groupe local Sainsbury, pour créer 'l'un des leaders de la distribution d'épicerie, de marchandise générale et d'habillement au Royaume Uni'.



L'Américain détiendrait 42% du nouvel ensemble et recevrait 2.975 millions de livres sterling (sous réserve d'ajustements usuels) en numéraire, valorisant Asda à 7,3 milliards de livres. Il ne possèderait toutefois pas plus de 29,9% des droits de vote.



Sur la base de ces termes, Walmart prévoit s'inscrire une perte non cash de l'ordre de deux milliards de dollars dans ses comptes. La finalisation de la transaction sera soumise aux autorisations réglementaires qui ne pourraient intervenir qu'au second semestre 2019.



