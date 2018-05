Wallix : lancement d'une augmentation de capital

16/05/2018 | 09:00

Wallix annonce le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du DPS et avec un délai de priorité, d'un montant initial maximal de 32 millions d'euros pouvant être porté à 36,8 millions en cas d'exercice intégral d'une clause d'extension.



L'opération prévoit un nombre maximum de 1.400.000 actions nouvelles à émettre et un maximum de 210.000 supplémentaires en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. Le prix maximum de souscription des actions nouvelles sera de 26 euros par action.



Le nombre final d'actions nouvelles offertes sera déterminé en fonction du prix de l'offre fixé par le directoire de la société, après autorisation du conseil de surveillance, à la clôture du placement global prévue le 22 mai 2018.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.