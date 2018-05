Disney : 'Avenger: Infinity Wars' domine encore le box-office

07/05/2018 | 16:01

Le film co-signé par Disney et Marvel, 'Avenger: Infinity Wars', a de nouveau écrasé la concurrence ce week-end, selon les chiffres de comScore publiés ce lundi.



Il a engrangé, au global, 275 millions de recettes supplémentaires le week-end du 6 mai, dont plus de 112 millions aux Etats-Unis.



Il ne lui a ainsi fallu que 11 jours pour atteindre et dépasser la barre symbolique du milliard de dollars collectés. Et ce, alors que le film n'est pas encore sorti en Chine !





