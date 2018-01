Disney verse à son tour un bonus à ses salariés aux Etats-Unis

San Francisco (awp/afp) - Le groupe de médias et de divertissement Disney a annoncé mardi le versement d'un bonus à ses employés, comme l'ont fait plusieurs autres compagnies depuis le vote de la réforme fiscale aux Etats-Unis, qui abaisse les impôts pour les entreprises.

"Plus de 125.000 employés vont recevoir une prime de 1.000 dollars", indique la Walt Disney Company dans un communiqué, qui ne mentionne toutefois pas explicitement la réforme fiscale votée par le Congrès avant Noël.

La somme sera versée en deux fois au personnel basé aux Etats-Unis, en mars et en septembre, précise la maison mère de Mickey et d'Oncle Picsou.

Disney, qui vient d'annoncer le rachat d'une partie du groupe Fox pour plus de 50 milliards de dollars, va également consacrer 50 millions de dollars à la création d'un programme d'éducation et de formation, à l'intention de ses quelque 88.000 employés payés à l'heure. Ils pourront financer leurs projets d'études ou de formation grâce à cette somme.

Les bonus et l'abondement de ce programme représentent "plus de 175 millions de dollars" sur l'exercice 2018, ajoute Disney, qui financera ensuite le programme d'éducation à hauteur de 25 millions par an.

De nombreuses grosses entreprises américaines (Apple, Wal-Mart, American Airlines, AT&T, Wells Fargo, JPMorgan, Verizon...) ont annoncé depuis le vote de la réforme fiscale américaine des bonus ou des hausses de salaires pour leurs employés ou encore des investissements et des créations d'emplois aux Etats-Unis.

Selon le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, ce sont au total 130 compagnies qui ont annoncé des bonus et des primes après l'adoption des réductions d'impôts et 2 millions d'Américains bénéficient de ces augmentations.

Mais pour les critiques de la réforme, ces initiatives représentent jusqu'ici une somme dérisoire par rapport aux gains escomptés de la réduction massive du taux d'imposition.

Disney a réalisé un chiffre d'affaires de 55,1 milliards de dollars sur son exercice 2017 décalé clos fin septembre.

