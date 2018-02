Viacom et la chaîne de télévision CBS envisagent de fusionner

New York (awp/afp) - Le groupe de médias américain Viacom (studio Paramount, MTV, Nickelodeon...) et la chaîne de télévision CBS, contrôlés tous deux par le magnat Sumner Redtsone, envisagent de fusionner en pleine transformation du paysage audiovisuel aux Etats-Unis.

Les conseils d'administration des deux entreprises ont décidé de constituer un comité spécial indépendant pour étudier la faisabilité d'un mariage, précise jeudi CBS dans un communiqué.

Une éventuelle fusion reconstituerait le groupe qui existait jusqu'en 2006 avant que Viacom ne prenne son indépendance en devenant une entité séparée en Bourse.

A Wall Street, le titre Viacom gagnait 1,57% à 33,73 dollars vers 22H20 GMT dans les échanges électroniques suivant la clôture de la séance, tandis que CBS prenait 0,95% à 59,49 dollars.

Shari Redstone, qui a repris les affaires de son père, leur demande depuis septembre 2016 de se rapprocher mais semblait affronter les réticences du PDG de CBS Leslie Moonves.

La famille Redstone détient environ 80% des droits de vote dans Viacom et CBS via la société National Amusements Inc, qui n'a pas tardé à réagir jeudi.

"National Amusements soutient la procédure annoncée par CBS et Viacom pour évaluer une combinaison entre les deux entreprises, laquelle, nous estimons, peut générer une valeur substantielle à long terme pour les actionnaires", se réjouit l'entreprise.

"Il n'y a pas de garantie que cette procédure puisse aboutir à une transaction", a toutefois tenu à avertir CBS, ajoutant qu'elle ne fera plus de commentaire jusqu'aux conclusions du "comité".

Viacom et CBS ont tenu des discussions il y a plusieurs mois pour fusionner mais celles-ci avaient capoté en décembre 2016 parce que Leslie Moonves souhaitait, selon des sources, avoir plus de contrôle sur la nouvelle entité.

Depuis cet échec, le paysage audiovisuel américain a complètement changé. Disney a cassé sa tirelire (52,4 milliards de dollars) pour racheter 21st Century Fox, une grande partie de l'empire de Rupert Murdoch; l'opérateur téléphonique AT&T est en train, lui, d'avaler Time Warner (HBO, Warner Bros, les chaînes de télévision CNN, TNT, TBS...) pour 85,4 milliards de dollars.

A l'inverse, Viacom peine à convaincre les investisseurs et annonceurs de son renouveau, qui passe notamment par un recentrage sur six chaînes que sont MTV, Comedy Central, la chaîne pour enfants Nickelodeon, Nick Jr et BET. Les audiences et les recettes publicitaires continuent de décliner.

