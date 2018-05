Walt Disney : dépasse les attentes au 2e trimestre

09/05/2018 | 10:29

Walt Disney a annoncé mardi soir un bénéfice net en hausse de 23% à 2,9 milliards de dollars pour son deuxième trimestre 2017-18, soit 1,95 dollar par action. Hors exceptionnel, le BPA s'est accru de 23% à 1,84 dollar, battant de 14 cents le consensus de marché.



Le géant du divertissement a vu son résultat opérationnel des segments augmenter de 6% à 4,2 milliards de dollars, pour des revenus en hausse de 9% à plus de 14,5 milliards, croissance tirée par ses parcs d'attraction (+13%) et ses studios (+21%).



'Notre capacité à créer des contenus extraordinaires comme Black Panther et Avengers: Infinity War, nos plateformes DTC et notre réorganisation récente renforcent notre confiance dans notre croissance future', déclare le PDG Robert Iger.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.