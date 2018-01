eSport: des compétitions de jeux vidéo de foot américain retransmises par Disney

SAN FRANCISCO (awp/afp) - Des chaînes du groupe Disney, dont la chaîne sportive ESPN, vont retransmettre une compétition entre joueurs du jeu vidéo de football américain "Madden NFL", selon un accord annoncé vendredi, nouvelle illustration de l'engouement croissant pour l'eSport.

L'éditeur du jeu, Electronic Arts (EA), la Ligue de football américain (NFL) et Disney ont signé un partenariat "pour les retransmissions exclusives" sur plusieurs années de la compétition "EA SPORTS Madden NFL 18 Championship Series" et d'émissions centrées sur la personnalité des joueurs, ont annoncé les intéressés dans un communiqué commun.

Les chaînes de Disney, XD et ESPN (sports), vont commencer à retransmettre à partir de samedi des phases préliminaires de la compétition et les 16 meilleurs joueurs s'affronteront lors d'une finale le 28 avril, est-il expliqué.

Les compétitions d'eSport, qui voient s'affronter des joueurs de haut-niveau par ordinateur interposés, ont le vent en poupe, avec un public estimé à près de 300 millions de fans dans le monde, mais le modèle économique tâtonne, les différents acteurs cherchant à trouver le moyen de générer des revenus, d'où l'intérêt de certains diffuseurs à s'engager dans la retransmission de ces tournois.

Cette compétition "est volontairement conçue pour faire de nos meilleurs joueurs des superstars, en permettant au public de suivre ses joueurs préférés et de suivre les rivalités entre joueurs", explique Todd Sitrin, responsable des compétitions de jeux vidéo chez EA.

"Nous sommes ravis d'étendre notre relation avec EA et la NFL, non seulement en diffusant à notre public des compétitions mondiales d'eSport pour les années qui viennent mais aussi en utilisant nos nombreuses plateformes ESPN et Disney pour raconter l'incroyable histoire des joueurs en compétition", a déclaré John Lasker, responsable des programmes numériques chez ESPN.

L'accord prévoit en effet, outre les compétitions elles-mêmes, la diffusion en avril d'une série d'émissions d'une demie-heure, qui suivront les meilleurs joueurs de la compétition.

Fin octobre, à l'occasion du 6ème Sommet olympique à Lausanne en Suisse, les représentants du mouvement olympique ont évoqué la croissance rapide de l'eSport et entrouvert la porte à sa possible reconnaissance en tant que sport à part entière. L'eSport sera d'ailleurs une discipline aux Jeux asiatiques de 2022 en Chine.

jc/jld/pb