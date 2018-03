Warteck Invest: résultats en hausse en 2017, dividende relevé

Zurich (awp) - La société immobilière Warteck Invest a bouclé l'exercice 2017 sur un bénéfice net, hors revalorisations, de 13,6 mio CHF, en hausse de 9,2% et le plus haut de son histoire. Le portefeuille immobilier s'est étoffé et les revenus locatifs ont augmenté, s'est félicité le groupe bâlois coté sur SIX mardi dans un communiqué. Les actionnaires se verront proposer une rémunération modestement agrémentée au titre de l'exercice écoulé.

Les revenus locatifs ont crû de 5,0% à 28,0 mio CHF, et le résultat avant intérêts et impôts (Ebit), hors effets de revalorisations, de 3,5% à 24,0 mio. En tenant compte de ces effets, le résultat net affiche une hausse de 8,7% à 16,4 mio. Fort de ces chiffres, la direction de Warteck proposera à ses actionnaires un relèvement de 2 CHF du dividende, à 70 CHF par action, au titre de l'exercice écoulé.

La valeur de marché du portefeuille immobilier, désormais constitué de 52 biens, contre 47 un an plus tôt, s'établissait à 717,7 mio CHF à la clôture de l'exercice, en hausse de 7,5% sur un an. Le taux de vacance a pu être ramené à 3,9%, après 4,2% fin 2016.

Pour l'exercice en cours, la direction met en avant le bas niveau des taux et des bas rendements sur le marché obligataire, sans toutefois formuler d'objectifs chiffrés. A plus long terme, elle se dit "prudemment optimiste".

