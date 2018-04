WAVESTONE : acquiert Xceed Group pour 11,5 millions de livres sterling

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Wavestone annonce l’acquisition du cabinet de conseil britannique Xceed Group. Wavestone avait fait état en début de semaine des négociations exclusives liées à cette opération. Fondé à Londres en 2003, Xceed Group est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation IT, qui intervient principalement auprès des grands acteurs des services financiers. Le prix d'acquisition est de 11,5 millions de livres sterling en valeur d'entreprise, auxquels s'ajouteront jusqu'à 5 millions de livres conditionnés par les performances de la société dans l'année à venir.L'acquisition a été financée intégralement en numéraire au jour de l'opération, dans le cadre de lignes de crédit dont dispose d'ores et déjà Wavestone. Xceed Group sera consolidé dans les comptes du cabinet à compter du 1er avril 2018.John Casserly, actuel CEO d'Xceed Group, et les autres actionnaires de la société, accompagneront le rapprochement durant une phase de transition de 6 à 12 mois, afin d'assurer le plein succès de l'intégration de la société au sein de Wavestone. Les activités d'Xceed Group continueront à être pilotées par l'équipe de management en place, constituée de 5 managers.A l'issue de son dernier exercice (clôturé le 30/11/2017), Xceed Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 13,3 millions de livres sterling (environ 15,3 millions d'euros), en croissance de 8%, pour une marge d'Ebitda ajustée de plus de 20%. Ces chiffres ne comprennent pas l'activité FIMS d'Xceed Group (Flexible Infrastructure Managed Services), qui ne fait pas partie de l'opération.Au-delà du renforcement des bureaux de Londres et de New York, ce rapprochement conforte la capacité de Wavestone à mener des projets globaux et dote le cabinet de nouveaux grands clients internationaux dans le secteur financier.