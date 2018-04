Wavestone : Acquisition du cabinet de conseil britannique Xceed Group : Wavestone accélère son développement international

Wavestone annonce l'acquisition du cabinet de conseil britannique Xceed Group. Wavestone a communiqué sur les négociations liées à cette transaction dans son communiqué de presse du 3 avril.

Xceed Group, un acteur de la transformation IT des grands acteurs des services financiers

Fondé à Londres en 2003, Xceed Group est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation IT, qui intervient principalement auprès des grands acteurs des services financiers. Ses activités principales sont le cadrage et le pilotage de programmes complexes de transformation des systèmes d'information.

Xceed Group a cinq domaines d'expertise :

La modernisation de plateformes bancaires

La transformation des infrastructures IT

La personnalisation des moyens de paiement

La transformation digitale

La stratégie de sourcing

Xceed Group réalise plus de 80% de son chiffre d'affaires dans le secteur des services financiers auprès de banques de détail, de compagnies d'assurance et des fournisseurs de données financières.

Le cabinet compte 60 collaborateurs répartis entre Londres, qui concentre l'essentiel des effectifs, et New York.

A l'issue de son dernier exercice (clôturé le 30/11/2017), Xceed Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 13,3 M£ (environ 15,3 M€), en croissance de 8%, pour une marge d'EBITDA ajustée de plus de 20%. Ces chiffres ne comprennent pas l'activité FIMS d'Xceed Group (Flexible Infrastructure Managed Services), qui ne fait pas partie de l'opération.

Une accélération du développement international conforme au plan stratégique Wavestone 2021

Ce rapprochement constitue une accélération du développement international de Wavestone dans la droite ligne de son plan stratégique Wavestone 2021.

La contribution d'Xceed Group sera clé pour enrichir la proposition de valeur de Wavestone au Royaume-Uni et aux États-Unis et pour développer ces marchés.

Au-delà du renforcement des bureaux de Londres et de New York, ce rapprochement conforte la capacité de Wavestone à mener des projets globaux et dote le cabinet de nouveaux grands clients internationaux dans le secteur financier.

Pour les équipes d'Xceed Group, ce rapprochement est l'opportunité de rejoindre un nouveau projet de croissance et de bénéficier d'une force de frappe plus importante, avec une dimension internationale accrue.

Modalités de l'opération

L'opération se traduit par l'acquisition par Wavestone de 100% du capital d'Xceed Group (Holdings) Limited, holding de tête du groupe Xceed.

L'opération a impliqué la séparation de l'activité FIMS qui ne fait pas partie du périmètre d'acquisition et qui sera conservée par les actionnaires actuels d'Xceed Group.

Xceed Group sera consolidé dans les comptes du cabinet à compter du 1er avril 2018.

John Casserly, actuel CEO d'Xceed Group et actionnaire de la société, accompagnera le rapprochement durant une phase de transition de 6 à 12 mois, afin d'assurer le plein succès de l'intégration de la société au sein de Wavestone. Les activités d'Xceed Group continueront à être pilotées par l'équipe de management en place, constituée de 5 managers.

Le prix d'acquisition est d'environ 11,5 M£ en valeur d'entreprise, auxquels s'ajouteront jusqu'à 5 M£ conditionnés par les performances de la société dans l'année à venir.

L'acquisition a été financée intégralement en numéraire au jour de l'opération, dans le cadre de lignes de crédit dont dispose d'ores et déjà Wavestone.

