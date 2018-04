WE.CONNECT : FORTE HAUSSE DES RÉSULTATS ANNUELS 2017

EBITDA : + 39,4%

Résultat net : + 34,8%

Proposition de versement d’un dividende en hausse de + 92%

Regulatory News:

WE.CONNECT (Paris:ALWEC) :

Données non auditées* En M€ 2017 2016 Variation Chiffre d’affaires 93,7 75,6 + 23,9% EBITDA 4,6 3,3 +39,4% En % du CA 4,9% 4,4% +0,5 pt Résultat d’exploitation 4,0 3,6 +11,1% En % du CA 4,3% 4,8% -0,5pt Résultat financier 0,4 0,1 - Résultat courant 4,4 3,7 +18,9% En % du CA 4,7% 4,8 % -0,1 pt Résultat net 4,6 3,4 +35,3% En % du CA 4,9% 4,5% +0,4 pt

*Les procédures d'audit des comptes consolidés sont effectuées et le rapport d'audit relatif à leur certification est en cours d'émission par les commissaires aux comptes.

« La forte croissance de notre chiffre d’affaires et de notre rentabilité confirme tout le potentiel que WE.CONNECT peut tirer de sa stratégie de marques propres et de son modèle de développement avec des marques tiers de premier plan telles que Samsung ou Acer.

La solidité de notre modèle économique, l’intégration réussie de nos acquisitions réalisées en cours d’année, la notoriété croissante de la marque WE® en France et à l’international et la poursuite de nos efforts d’innovation sont autant d’atouts qui nous permettent d’envisager l’avenir avec confiance et de confirmer ainsi notre objectif de chiffre d’affaires en 2018 supérieur à 100 M€.» déclare Moshey Gorsd, Président -Directeur général de WE.CONNECT.

PERFORMANCE DE L’ACTIVITÉ

A l’issue de son exercice 2017, WE.CONNECT a réalisé un chiffre d’affaires de 93,7 M€, en hausse de + 23,9% par rapport à 2016. La dynamique d’activité a été portée par le succès croissant de ses gammes de marques en propre, la puissance de ses partenariats de distribution avec des marques de renom, et par les opérations de croissance externe réalisées sur le second semestre 2017.

Les marques du Groupe bénéficient de la dynamique des accessoires portée par la marque phare WE® qui affiche des ventes en hausse de + 18,7%, et par l’intégration réussie des marques HALTERREGO® et HEDEN® qui confirment leur potentiel de synergies commerciales.

Retraité de la contribution positive des sociétés PCA et HALTERREGO acquises en juillet 2017, le chiffre d’affaires progresse sensiblement de +11,7%.

MAÎTRISE DES CHARGES ET HAUSSE SIGNIFICATIVE DE L’EBITDA

L’EBITDA progresse de +39,4% par rapport à l’exercice 2016 pour s’établir à 4,6 M€. Cette performance est portée d’une part, par la contribution croissante des accessoires des marques propres WE® et de l’intégration des marques HALTERREGO® et HEDEN® et d’autre part, par la maîtrise des charges externes et de personnel dans un contexte de forte hausse de l’activité.

Après la prise en compte d’une hausse sensible de 0,65 M€ des dotations aux amortissements et provisions sur stocks, le résultat d’exploitation ressort à 4,0 M€, en progression de +11,1%.

Le résultat courant s’établit en progression de +18,9% à 4,4 M€ et bénéficie d’un résultat financier positif de 0,4 M€ contre 0,1 M€ en 2016 grâce à une évolution favorable de la parité €/$.

Après l’intégration d’un résultat exceptionnel de 0,8 M€ lié aux acquisitions de PCA et d’Halterrego et d’une hausse d’IS de (0,5) M€, le résultat net ressort à 4,6 M€ contre 3,4 M€ en 2016, soit une hausse significative de +35,3 %

UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE

Au 31 décembre 2017, les fonds propres de WE.CONNECT s’élèvent à 19,5 M€ contre 15,5 M€ au 31 décembre 2016, en augmentation de 25,8% par rapport à 2016

Le Groupe affiche un endettement à 15,1 € et la trésorerie disponible atteint 23,1 M€ contre 12,4 € au 31 décembre 2016.

VERSEMENT D’UN DIVIDENDE

Le Conseil d’Administration proposera à l’assemblée générale du 6 juin 2018 la distribution d’un dividende de 0,25 € par action, contre 0,13 € par action en 2017, soit une hausse de 92%.

DÉPASSEMENT DU CAP DES 100 M€ DE CA EN 2018 ET POURSUITE DE LA PROGRESSION DE LA RENTABILITÉ

Fort de sa dynamique de croissance organique et des contributions prometteuses des acquisitions réalisées en 2017, WE.CONNECT confirme dépasser le cap des 100 M€ de chiffre d’affaires en 2018.

Sur le nouvel exercice, le Groupe prévoit d’accélérer le développement de ses gammes de marques en propre en France et à l’international pour en faire des marques grand public de référence avec notamment, l’élargissement à de nouveaux segments comme la mobilité urbaine et les produits connectés, et la création de partenariats avec des designers de renom.

Enfin, sur un marché en cours de concentration, WE.CONNECT reste à l’écoute d’opportunités de croissance externe qui lui permettront de devenir à terme l’un des leaders en accessoires high tech design grand public.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2018 : mardi 24 juillet 2018, après Bourse

A propos de WE.CONNECT

WE.CONNECT est un Groupe spécialisé dans :

la conception et la fabrication d’accessoires et produits électroniques sous marques propres pour le grand public et les professionnels :



WE ® (produits de stockage et accessoires pour tablettes, smartphones et ordinateurs portables, accessoires Gaming, mobilité urbaine), D2 Diffusion ® (gamme de connectiques son, image, objets connectés et multimédia), HALTERREGO ® (objets tendances pour le son, l’informatique, la photographie, la mobilité et la décoration), et HEDEN ® (vidéosurveillance et domotique)

la distribution pour compte de tiers, de matériel informatique à la Grande Distribution et aux réseaux spécialisés

l’assemblage de PC sur-mesure pour une clientèle d’institutionnels

WE.CONNECT compte 89 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 93,4 M€ en 2017, en progression de + 23,6% par rapport à 2016.

Le Groupe est coté sur Euronext Growth (anciennement Alternext) (code ISIN FR0013079092 – ALWEC).

Eligible PEA PME

Plus d’information sur www.connect-we.fr

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180415005038/fr/