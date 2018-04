WE.CONNECT : SIGNE UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE AU KOWEIT POUR LA DISTRIBUTION DE SES GAMMES DE MARQUE EN PROPRE WE®

Regulatory News:

We.Connect (Euronext Growth : FR0013079092 – ALWEC) (Paris:ALWEC), annonce avoir signé un partenariat stratégique pour la distribution de ses gammes de marque en propre WE® au Koweït. Après les Emirats-Arabes-Unis, Bahrein, Qatar et Oman, We.Connect finalise ainsi la couverture de la distribution de ses gammes d’accessoires sous marque WE® dans les pays du Golfe à fort potentiel commercial.

Déploiement des marques en propre sur une zone commerciale stratégique à l’international

Ce contrat d’une durée renouvelable d’un an, signé avec un acteur majeur de la distribution basé au Koweït, permet à We.Connect d’accélérer le développement de ses ventes en marque propre sur des marchés stratégiques en plein essor pour les accessoires high tech et design.

Le marché des accessoires high tech dans les pays du Golfe est en pleine croissance, porté par une trentaine de millions de consommateurs potentiels à fort pouvoir d’achat avec les mêmes exigences que ceux des principales métropoles du monde.

We.Connect distribuera ses gammes d’accessoires dans une chaîne référente de megastores au Koweït, spécialiste de l'électronique et du multimédia.

«Notre stratégie en marque propre s’accélère à l’international. Au-delà d’optimiser nos marges et d’augmenter nos ventes, nos gammes de marques en propre WE® s’adressent à un public croissant sensible à des produits de qualité design et au meilleur prix» déclare Moshey GORSD, PDG de We.Connect.

Prochaine date de publication : Résultats annuels 2017 : 16 avril 2018, avant Bourse.

We.Connect sera présent avec Atout Capital au Small Cap Event 2018 qui se tiendra le 16 et le 17 avril 2018 à l’Hôtel Westin Vendôme à Paris

A propos de WE.CONNECT

WE.CONNECT est un Groupe spécialisé dans :

la conception et la fabrication d’accessoires et produits électroniques sous marques propres pour le grand public et les professionnels :

WE® (produits de stockage et accessoires pour tablettes, smartphones et ordinateurs portables, accessoires Gaming, mobilité urbaine), D2 Diffusion® (gamme de connectiques son, image, objets connectés et multimédia), HALTERREGO® (objets tendances pour le son, l’informatique, la photographie, la mobilité et la décoration), et HEDEN® (vidéosurveillance et domotique)

la distribution pour compte de tiers, de matériel informatique à la Grande Distribution et aux réseaux spécialisés

l’assemblage de PC sur-mesure pour une clientèle d’institutionnels

WE.CONNECT compte 89 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 94,3 M€ en 2017, en progression de + 24,8% par rapport à 2016.

Le Groupe est coté sur Euronext Growth (anciennement Alternext) (code ISIN FR0013079092 – ALWEC).

Eligible PEA PME

Plus d’information sur www.connect-we.fr

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180410006248/fr/