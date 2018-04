WE.CONNECT : dévoile des résultats 2017 et un dividende en nette hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

We.Connect a vu son bénéfice net augmenter de 35,3% en 2017 pour atteindre 4,6 millions d'euros. Il intègre notamment un résultat exceptionnel de 800 000 euros lié aux acquisitions de PCA et d’Halterrego. L'Ebitda de We.Connect a progressé de son côté de 39,4% à 4,6 millions d'euros. Il a été porté d'une part, par la contribution croissante des accessoires des marques propres WE et de l'intégration des marques Halterrego et Heden, ainsi que par la maîtrise des charges externes et de personnel dans un contexte de forte hausse de l'activité. Le chiffre d'affaires annuel a augmenté de 23,9%.Il ressort à 93,7 millions d'euros. La dynamique d'activité a été portée par le succès croissant des gammes de marques en propre, la puissance des partenariats de distribution avec des marques de renom, et par les opérations de croissance externe réalisées sur le second semestre 2017.Le Conseil d'Administration de We.Connect proposera à l'assemblée générale du 6 juin 2018 la distribution d'un dividende de 0,25 euro par action, soit une hausse de 92%.Fort de sa dynamique de croissance organique et des contributions prometteuses des acquisitions réalisées en 2017, We.Connect confirme dépasser le cap des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018.Sur le nouvel exercice, le groupe prévoit d'accélérer le développement de ses gammes de marques en propre en France et à l'international pour en faire des marques grand public de référence avec notamment, l'élargissement à de nouveaux segments comme la mobilité urbaine et les produits connectés, et la création de partenariats avec des designers de renom.Enfin, sur un marché en cours de concentration, We.Connect reste à l'écoute d'opportunités de croissance externe qui lui permettront de devenir à terme l'un des leaders en accessoires high tech design grand public.