WeAccess Group, fournisseur d’accès Internet à haut et très haut débit, a réalisé un chiffre d’affaires de 1,59 million d’euros en 2017, en baisse de 2,9% par rapport à 2016. Cette évolution est liée au report sur le premier semestre 2018 de l’attribution des licences THD radio (4G) par l’Arcep, le guichet d’instruction n’ayant été ouvert que mi-décembre, précise le groupe. Grâce à son modèle de facturation par abonnement, WeAccess a enregistré un chiffre d’affaires récurrent de 1,40 million d’euros, soit 88,2% du chiffre d’affaires global, en progression de 3% par rapport à 2016.Concernant ses perspectives, WeAccess "entend profiter du basculement du marché en équipant d'ici 5 ans, 300 000 lignes très haut débit en France, soit 10% des 3 millions de foyers concernés par les zones blanches et grises". L'un des principaux vecteurs de développement à court terme est le projet de rachat de plusieurs réseaux existants inadaptés, avec les clients associés et les infrastructures (points hauts, adduction électrique, fibre etc..). Le nouveau maillage technologique pour le déploiement, par département, de l'Internet haut et très haut débit dans les zones rurales principalement devrait être rendu public début 2018.Par ailleurs, WeAccess Group a réalisé en 2017 une levée de fonds de 500 000 euros afin d'assurer le financement de son développement dans le très haut débit, et envisage de se transférer prochainement sur le compartiment Access+, étape préliminaire au transfert sur Euronext Growth.