WeAccess, opérateur français majeur de l’Internet Haut et Très Haut Débit en zones blanches et grises (zones peu ou non desservies par la fibre optique pour des raisons de coûts), a annoncé son transfert sur le compartiment ACCESS+ d’Euronext Paris. Ce nouveau compartiment, créé en juin 2017 par Euronext, permet aux start-up et PME en croissance de s'acclimater au marché boursier et à ses pratiques. ACCESS+ exige la publication des comptes annuels audités, la publication de comptes semestriels et un capital flottant minimum de 1 million d'euros.Quelques semaines après son changement de dénomination sociale, ce transfert de marché vient marquer une nouvelle étape dans la vie de WeAccess et affirmer sa volonté d'offrir aux investisseurs une transparence accrue en matière d'informations financières. Ce segment de marché va en outre lui permettre de s'accoutumer à certaines exigences du compartiment Euronext Growth d'Euronext Paris qui reste l'objectif à deux ans, ainsi que d'accroître sa visibilité auprès d'une plus large communauté d'investisseurs à un moment stratégique de son développement.