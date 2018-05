WEACCESS : légère croissance en début d'année

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Weaccess Group, opérateur français de l’Internet Haut et Très Haut Débit en zones blanches et grises, a réalisé sur le 1er trimestre 2018 un chiffre d’affaires de 380 900 euros, en hausse de 1,5 %. Il a généré un chiffre d’affaires récurrent de 345 700 euros, soit 91% du chiffre d’affaires global. L’activité à destination des particuliers (BtoC) totalise 2 817 abonnés fin mars 2018 selon le nouveau mode de comptabilisation mis en place depuis le début de l’exercice. Son chiffre d’affaires s’établit à 257 900 euros, soit 66% du revenu global.Avec 374 entreprises clientes, l'activité aux professionnels (BtoB), sur laquelle Weaccess fonde de grands espoirs, ressort à 87 800 euros, en hausse de 12,6%." La bonne orientation de l'activité depuis le début de l'exercice permet à Weaccess Group d'afficher sa confiance sur l'exercice en cours ", déclare-t-il en guise de perspectives.Dans l'attente de l'attribution des licences 4G fixes départementales par l'ARCEP qui devrait contribuer à l'essor imminent du marché, l'opérateur télécoms anticipe une forte accélération de sa croissance dans le courant du second semestre 2018.