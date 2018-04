WEACCESS : les résultats ont baissé en 2017

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

WeAccess Group, opérateur français de l’Internet Haut et Très Haut Débit en zones blanches et grises, affiche un bénéfice net de 130 000 euros sur 2017. Il était de 310 000 euros en 2016 mais le groupe précise que ses comptes 2016 intégraient un résultat exceptionnel de 110 000 euros lié à la cession de parts d’une SCI. D'un point de vue opérationnel, WeAccess a enregistré un Ebitda de 420 000 euros, en repli de 6,6%. Il a représenté 27% de son chiffre d'affaires, un niveau stable par rapport à 2016 en raison d’une légère hausse des frais des personnels."La société dispose désormais d'une structure solide lui permettant d'absorber sans investissement complémentaire un doublement de son chiffre d'affaires", assure WeAccess.Ce dernier a réalisé un chiffre d'affaires de 1,59 million d'euros en 2017, en légère baisse de 2,9% par rapport à 2016. "Cette évolution est liée à la diminution du chiffre d'affaires réalisé dans la construction d'infrastructures ne donnant lieu qu'à des facturations ponctuelles et au report sur le premier semestre 2018 de l'attribution des licences THD radio (4G) par l'Arcep, le guichet d'instruction n'ayant été ouvert que mi-décembre", commente le groupe.Pour 2018, WeAccess entend profiter de l'octroi en 2018 des licences en zones blanches et grises en équipant d'ici 5 ans plusieurs dizaines de milliers de lignes Très Haut Débit en France. "L'inflexion positive du rythme de croissance devrait donc intervenir dans le courant du second semestre 2018", assure la société.