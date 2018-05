WEACCESS GROUP, opérateur français majeur de l'Internet Haut et Très Haut Débit en zones blanches et grises (1), est heureux d'annoncer le succès de l'installation de sa seconde station radio 4G fixe/LTE située à Conches-en-Ouche dans L'Eure (27) pour la diffusion d'Internet Haut et Très Haut Débit.

Le Syndicat Mixte Eure Normandie Numérique (Département de l'Eure), expérimente avec WEACCESS GROUP la 4G fixe sur un territoire boisé donc normalement peu favorable à l'usage de la radio.

Dans ce cadre, le Village de Beaubray est ainsi couvert par WEACCESS GROUP depuis plus d'un mois.

L'objectif de ce test était de valider une solution 4G fixe triple play (incluant internet, téléphone et service de télévision) auprès du Grand public dans une zone rurale desservie ni par la technologie WiMAX, ni par la fibre.

Cette installation utilise les dernières technologies radio 4G sur 3,5 gigahertz, nouvelles bandes de fréquences, pour permettre la livraison à partir d'un accès fibre unique, de l'internet à haut ou très haut débit sur les zones non couvertes.

Les tests réalisés chez les premiers utilisateurs, ont ainsi permis de valider la technologie ainsi que les débits associés. Ces derniers atteignent 80 à 90 Mbits avec une antenne extérieure et 40 à 50 Mbits avec l'antenne placée à l'intérieur de la maison. Ces résultats sont bien au-dessus des attentes du dirigeant de WEACCESS GROUP, très largement supérieurs aux débits offerts par les solutions ADSL classiques.

Ce succès permet d'envisager dans les semaines qui viennent le nouveau dépôt d'un dossier de demande de licences départementales auprès de l'ARCEP afin de poursuivre le déploiement de la solution sur toutes les zones blanches du département de l'Eure.

Il est rappelé que la Société a d'ores et déjà déposé deux dossiers dans les départements du Loiret et de la Seine-Maritime. Le début de la commercialisation de la solution 4G fixe triple play de WEACCESS GROUP pourra donc intervenir dans ces trois départements dés lors que les licences auront été attribuées par l'ARCEP, autorisations attendues avant l'été.

La technologie 4G fixe/LTE utilisée par WEACCESS GROUP est 9 fois moins coûteuse que la Fibre optique, et permet de répondre aux enjeux de couverture rapide en France en Haut et Très Haut Débit sur les zones blanches et grises qui représentent 3 millions de foyers.

« Ce test est une étape incontournable pour instaurer une relation de confiance avec les élus des départements qui choisiront notre savoir-faire. Son succès est une garantie de pérennité et de qualité de service dans un secteur qui souffre de manque de compétences et de nombreuses promesses technologiques non délivrées. » déclare François Hedin, Pdg de WEACCESS GROUP.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du 1er semestre 2018 : mercredi 25 juillet 2018, après Bourse.

Pour rappel, un document présentant les activités de la société est disponible sur le site de la société, onglet investisseur : http://www.weaccess.fr/investisseurs.php

(1) zones peu ou non desservies par la fibre optique pour des raisons de coûts

A propos de WEACCESS GROUP

Fondé en 1995, WEACCESS GROUP (ex. INFOSAT TELECOM) est un fournisseur d'Accès Internet à Haut et Très Haut Débit, agréé auprès de l'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes). La société développe et exploite des réseaux Haut Débit de type 4G Fixe/LTE dans les zones blanches et grises (zones non ou mal desservies par les réseaux traditionnels) sur le territoire national principalement sur le quart Nord-Ouest de la France.

Les titres composant le capital social de WEACCESS GROUP sont inscrits sur le compartiment ACCESS + d'EURONEXT Paris.

Code ISIN : FR0010688465 - Code Mnémonique : MLWEA

Contacts

Emetteur – WEACCESS GROUP – François HEDIN –– f.hedin@weaccess.fr – www.weaccess.fr

Conseil – ATOUT CAPITAL – Eric PARENT - eric.parent@atoutcapital.com – www.atoutcapital.com

Listing Sponsor – CHAMPEIL SA – Axel CHAMPEIL - axel.champeil@champeil.com – www.champeil.com

Communication – CAP VALUE – Gilles BROQUELET – gbroquelet@capvalue.fr – www.capvalue.fr

Information non réglementée

Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-53348-cp-weaccess-test.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews