Weaccess Group : WEACCESS GROUP, 1ER EMETTEUR ADMIS SUR LE COMPARTIMENT ACCESS+

WEACCESS GROUP, opérateur français majeur de l'Internet Haut et Très Haut Débit en zones blanches et grises, a le plaisir d'annoncer le transfert de cotation effectif de ses titres sur le compartiment ACCESS+ d'Euronext Paris (avis Euronext PAR_20180314_01945_ACC du 14 mars 2018).

« Nous sommes très fiers que WEACCESS GROUP ait été choisi pour devenir le 1er émetteur admis sur le compartiment ACCESS+. Par ce transfert, nous souhaitons offrir aux investisseurs une transparence accrue en matière d'informations financières. Ce segment de marché va en outre nous permettre de nous accoutumer à certaines exigences du compartiment Euronext Growth qui reste l'objectif à deux ans, ainsi que d'accroître notre visibilité auprès d'une plus large communauté d'investisseurs à un moment stratégique de notre développement » déclare François Hédin, Président de WEACESS GROUP.

WEACCESS GROUP, en pole position pour conquérir le marché Très Haut Débit en zones blanches et grises 2 années d'investissement dans la technologie 4G fixe, 9 fois moins coûteuse que la Fibre Optique

7 réseaux opérationnels en France

WEACCESS GROUP entend profiter de l'octroi des licences en zones blanches et grises auprès de l'ARCEP, en équipant d'ici 5 ans plusieurs dizaines de milliers de lignes Très Haut Débit en France.

Le document d'information relatif au transfert des actions de la Société sur Euronext ACCESS+ est disponible sur le site de la Société http://www.weaccess.fr/investisseurs.php depuis le 14 mars 2018.

La société WEACCESS GROUP est conseillée par ATOUT CAPITAL. Le listing sponsor est CHAMPEIL SA.

A propos de WEACCESS GROUP

Fondé en 1995, WEACCESS GROUP (ex. INFOSAT TELECOM) est un fournisseur d'Accès Internet à Haut et Très Haut Débit, agréé auprès de l'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes). La société développe et exploite des réseaux Haut Débit de type 4G Fixe/LTE dans les zones blanches et grises (zones non ou mal desservies par les réseaux traditionnels) sur le territoire national principalement sur le quart Nord-Ouest de la France.

Les titres composant le capital social de WEACCESS GROUP sont inscrits sur le compartiment ACCESS + d'EURONEXT.

Code ISIN : FR0010688465 - Code Mnémonique : MLWEA

Contacts

Emetteur - WEACCESS GROUP - François HEDIN -- f.hedin@weaccess.fr - www.weaccess.fr

Conseil - ATOUT CAPITAL - Eric PARENT - eric.parent@atoutcapital.com - www.atoutcapital.com

Listing Sponsor - CHAMPEIL SA - Axel CHAMPEIL - axel.champeil@champeil.com - www.champeil.com

Communication - CAP VALUE - Gilles BROQUELET - gbroquelet@capvalue.fr - www.capvalue.fr

