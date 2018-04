Weaccess Group : WEACCESS GROUP, RESULTAS ANNUELS 2017

UN EXERCICE DE BONNE FACTURE

PERSPECTIVES : CANDIDATURES EN COURS POUR L'OCTROI DE LICENCES 4G FIXE DEPARTEMENTALES

Données auditées

En M€ 2017 2016 Chiffre d'affaires 1,59 1,63 EBITDA 0,42 0,45 Marge d'EBITDA 27% 27% Résultat courant avant impôt 0,07 0,15 Résultat exceptionnel (0,0) 0,11 Résultat net 0,13 0,31

Une activité particulièrement solide avec une récurrence des ventes de 88,2%

WEACCESS GROUP, opérateur français majeur de l'Internet Haut et Très Haut Débit en zones blanches et grises (zones peu ou non desservies par la fibre optique pour des raisons de coûts), a réalisé un chiffre d'affaires de 1,59 M€ en 2017, en légère baisse de 2,9% par rapport à 2016.

Cette évolution est liée à la diminution du chiffre d'affaires réalisé dans la construction d'infrastructures ne donnant lieu qu'à des facturations ponctuelles et au report sur le 1er semestre 2018 de l'attribution des licences THD radio (4G) par l'ARCEP, le guichet d'instruction n'ayant été ouvert que mi-décembre.

Grâce à son modèle de facturation par abonnement, WEACCESS GROUP enregistre un chiffre d'affaires récurrent de 1,40 M€, en progression de 3% par rapport à 2016, représentant 88,2% du chiffre d'affaires global.

Une rentabilité en ligne avec l'exercice précédent et une base de comparaison défavorable pour le résultat net

En 2017, WEACCESS GROUP affiche un EBITDA à 0,42 M€, soit une marge d'EBITDA à 27%, stable par rapport à 2016 en raison d'une légère hausse des frais des personnels (+0,13 M€ vs. 2016). La Société dispose désormais d'une structure solide lui permettant d'absorber sans investissement complémentaire un doublement de son chiffre d'affaires.

Après prise en compte de frais financiers en légère hausse (+ 0,01 M€), le résultat courant avant impôt s'établit donc à 0,07 M€ contre 0,15 M€ pour l'exercice 2016.

Le résultat net 2017 ressort à 0,13 M€ contre 0,31 M€ en 2016. Cette baisse est toutefois à atténuer car elle prend en compte une base de comparaison défavorable qui avait bénéficié d'un résultat exceptionnel de 0,11 M€ lié à la cession de parts d'une SCI.

Une structure bilancielle renforcée

Au 31 décembre 2017, WEACCESS GROUP affiche une situation bilancielle saine caractérisée par des capitaux propres qui s'élèvent à 1,17 M€ contre 0,55 M€ à fin 2016. Les fonds propres ont été renforcés sur l'exercice par une augmentation de capital de 0,5 M€ réalisée auprès des actionnaires historiques fin 2017 et par l'intégration du résultat net 2017.

L'endettement financier net est négatif de 0,13 M€ grâce à une trésorerie disponible de 0,28 M€ à fin 2017 contre une trésorerie quasiment nulle à fin 2016. WEACCESS GROUP affiche un niveau de dette financière qui s'élève à 0,16 M€ à fin 2017 (-56% vs. 2016) et un gearing de 13,4%.

Perspectives : un exercice 2018 stratégique

Après plusieurs années d'efforts soutenus, d'importants investissements en R&D et de veille technologique intense, WEACCESS GROUP souhaite s'imposer parmi les leaders de l'accès Internet en zones blanches et grises pour le 4G fixe.

Fort de sa maîtrise de la technologie 4G fixe/LTE, 9 fois moins coûteuse que la Fibre Optique, et de la détention d'équipements permettant l'élaboration d'offres commerciales compétitives, WEACCESS GROUP entend profiter de l'octroi en 2018 des licences en zones blanches et grises en équipant d'ici 5 ans plusieurs dizaines de milliers de lignes Très Haut Débit en France. L'inflexion positive du rythme de croissance devrait donc intervenir dans le courant du S2 2018.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018 : mercredi 9 mai 2018 après Bourse

A propos de WEACCESS GROUP

Fondé en 1995, WEACCESS GROUP (ex. INFOSAT TELECOM) est un fournisseur d'Accès Internet à Haut et Très Haut Débit, agréé auprès de l'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes). La société développe et exploite des réseaux Haut Débit de type 4G Fixe/LTE dans les zones blanches et grises (zones non ou mal desservies par les réseaux traditionnels) sur le territoire national principalement sur le quart Nord-Ouest de la France.

Les titres composant le capital social de WEACCESS GROUP sont inscrits sur le compartiment ACCESS + d'EURONEXT Paris.

Code ISIN : FR0010688465 - Code Mnémonique : MLWEA

Contacts

Emetteur - WEACCESS GROUP - François HEDIN -- f.hedin@weaccess.fr - www.weaccess.fr

Conseil - ATOUT CAPITAL - Eric PARENT - eric.parent@atoutcapital.com - www.atoutcapital.com

Listing Sponsor - CHAMPEIL SA - Axel CHAMPEIL - axel.champeil@champeil.com - www.champeil.com

Communication - CAP VALUE - Gilles BROQUELET - gbroquelet@capvalue.fr - www.capvalue.fr

