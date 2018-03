Weaccess : annonce son transfert sur ACCESS+

Communiqué de presse14 mars 2018, 8 heures 45

TRANSFERT SUR ACCESS+

POUR MARQUER UNE NOUVELLE ETAPE

ET PREPARER LE FUTUR

1EREMETTEUR ADMIS SUR LE COMPARTIMENTACCESS +

WEACCESS GROUP, opérateur français majeur de l'Internet Haut et Très Haut Débit en zones blanches et grises

(zones peu ou non desservies par la fibre optique pour des raisons de coûts), ale plaisir d'annoncer son transfertsur le compartiment ACCESS + d'EuronextParis.

Ce nouveau compartiment, créé en juin 2017 par Euronext, permet aux start-up et PME en croissance des'acclimater au marché boursier et à ses pratiques. Véritable tremplin vers les marchés plus matures d'Euronext,

ACCESS + exige la publication des comptes annuels audités, la publication de comptes semestriels et un capital flottant minimum de 1 million d'euros.

Les dirigeants de WEACCESS GROUP sont reconnaissantsde la confiance qu'Euronext accorde à la société en la sélectionnant comme premier émetteur à être admis sur le compartiment ACCESS +.

«Nous sommes très fiers d'accueillir WEACCESS GROUP, une société régionale et tech prometteuse, sur lecompartiment Euronext Access+. Cette opération constitue une étape importante dans la croissance de la sociétéet lui permettra de gagner en visibilité et en notoriété auprès des investisseurs. Nous espérons qu'elle ouvrira la voie à d'autres entreprises souhaitant utiliser les marchés comme tremplin pour leur développement.»a déclaré

Eric Forest, Directeur commercial exécutif - Listing France et responsable des activités PME-ETI d'Euronext.

Quelques semaines après son changement de dénomination sociale, ce transfert de marché vient marquer une nouvelle étape dans la vie de WEACCESS GROUP et affirmersa volonté d'offrir aux investisseursune transparence accrueen matière d'informations financières. Ce segment de marché va en outre lui permettre des'accoutumer à certaines exigences du compartiment Euronext Growth d'Euronext Paris qui reste l'objectif à deux ans, ainsi qued'accroître sa visibilité auprès d'une plus large communauté d'investisseursà un moment stratégique de son développement.

WEACCESS GROUP, en pôle position pour conquérir le marché THD en zones blanches et grises

Aprèsplusieurs années d'efforts soutenus, d'importants investissements en R&D et de veille technologiqueintense, WEACCESS GROUP souhaites'imposer parmi les leaders de l'accès Internet en zones blanches et grises pour le THD 4G/LTE.

Fort de sa maîtrise de la technologie 4G fixe/LTE, 9 fois moins coûteuse que la Fibre Optique, et de la détentiond'équipements permettant l'élaboration d'offres commerciales compétitives, WEACCESS GROUP entend profiter de l'octroi des licences en zones blanches et grises en équipant d'ici 5 ansplusieurs dizaines de milliers de lignes

Très Haut Débit en France.

La société bénéfice d'une forte récurrence d'activité à hauteur de 88%,couvred'ores et déjà plus de 600 communes et compte plus de 3 200 abonnés dont 80% des particuliers, avec une présence forte sur les départements de La Seine-Maritime, La Meuse, L'Yonne et L'Hérault.

La société WEACCESS GROUP est conseillée par ATOUT CAPITAL. Le listing sponsor est CHAMPEIL SA.

A propos de WEACCESS GROUP

Fondé en 1995, WEACCESS GROUP (ex. INFOSAT TELECOM) est un fournisseur d'Accès Internet à Haut et Très Haut Débit, agréé auprès de l'ARCEP(Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes). La société développe et exploite des réseaux Haut Débit de type 4G Fixe/LTE dans les zones blanches et grises (zones non ou mal desservies par les réseaux traditionnels) sur le territoire national principalement sur le quart Nord-Ouest de la France.

Les titres composant le capital social de WEACCESS GROUP seront inscrits sur le compartiment ACCESS +d'EURONEXTà compter du 16 mars 2018. Code ISIN : FR0010688465 - Code Mnémonique : MLWEA

Contacts

Emetteur-WEACCESS GROUP-François HEDIN--f.hedin@weaccess.fr-www.weaccess.frConseil-ATOUT CAPITAL-Eric PARENT -eric.parent@atoutcapital.com-www.atoutcapital.comListing Sponsor-CHAMPEIL SA-Axel CHAMPEIL -axel.champeil@champeil.com-www.champeil.comCommunication-CAP VALUE-Gilles BROQUELET-gbroquelet@capvalue.fr-www.capvalue.fr