WEBORAMA : forte amélioration de ses comptes en 2017

Le résultat net de Weborama a progressé fortement à 2,47 millions d'euros contre 0,69 million d'euros en 2016. Le spécialiste des données au service de la connaissance client a enregistré un bond de 154% de son résultat opérationnel à 2,12 millions d'euros, lui permettant d'afficher une rentabilité opérationnelle de 7% contre 3% en 2016. Weborama a poursuivi sa dynamique de croissance avec un chiffre d'affaires proforma en hausse de 12% à 31,38 millions d'euros, portée par le démarrage des activités aux Etats-Unis ainsi que par la conquête de nombreux nouveaux grands comptes." Avec un pipe international très prometteur et un business model de plus en plus récurrent, Weborama anticipe une forte croissance de son chiffre d'affaires en 2018 ", a indiqué le groupe en guise de perspectives.