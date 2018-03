Weborama : forte hausse de la rentabilité en 2017

22/03/2018 | 18:22

Publiés ce jeudi soir, les comptes annuels de Weborama se sont inscrits en forte progression.



Le spécialiste de la Data Science a ainsi enregistré un bénéfice net de 2,47 millions d'euros, contre 690.000 euros à fin 2016. Son bénéfice d'exploitation est quant à lui passé de 840.000 euros à 2,12 millions.



Le chiffre d'affaires est par ailleurs ressorti à 31,38 millions d'euros, ce qui témoigne d'une croissance de 12% en données retraitées comparativement au précédent exercice, et la marge brute a grimpé de 23% à 20,74 millions.



Enfin, sur le plan de la structure financière, les capitaux propres ont progressé de 2,36 millions d'euros en glissement annuel à 20,19 millions au 31 décembre 2017.



Après avoir démontré l'an passé sa capacité à accélérer le développement de son pôle 'Data Strategy', Weborama compte poursuivre dans cette voie cette année en augmentant sa part de marché en Europe et en étendant sa présence à l'international, notamment aux Etats-Unis où le groupe a installé en fin d'année des bureaux et où plusieurs projets pilotes à fort potentiel sont en cours. Weborama a, par ailleurs, adapté sa plateforme en mandarin en prévision de son implantation sur le marché chinois.



Avec un pipe international très prometteur et un business model de plus en plus récurrent, Weborama anticipe une forte croissance de son chiffre d'affaires en 2018.





