Weborama : EuroLand Corporate dégrade à 'accumuler'

23/03/2018 | 10:25

Dans une note diffusée ce vendredi matin, EuroLand Corporate a abaissé son conseil sur Weborama d''achat' à 'accumuler', tout en relevant son objectif de cours de 12,9 à 14,5 euros. Le broker invoque la hausse récente du titre pour justifier son changement d'opinion.



Weborama n'en a pas moins dévoilé hier soir des comptes annuels supérieurs à ses attentes avec notamment un bond de 259% du bénéfice net à environ 2,5 millions d'euros et une croissance de 152% du bénéfice opérationnel courant à 2,1 millions.



'En 2017, la croissance de Weborama a été portée par 1 le démarrage des activités aux Etats-Unis, par la signature de nouveaux grands comptes en France et en Europe ainsi que par le développement de l'offre Data Strategy', énumère EuroLand Corporate, qui souligne en outre que 'conformément au plan de développement du groupe, l'international et la 'Data Strategy' pèsent respectivement pour 70 et 68% du chiffre d'affaires de Weborama'.



Le groupe anticipe une forte croissance cette année à la faveur d'une augmentation de sa part de marché en Europe, de son développement aux Etats-Unis, de l'élargissement de son offre avec des solutions autour de l'IA et de la data science, et de son implantation progressive en Chine via sa plateforme en mandarin opérationnelle depuis la France.





