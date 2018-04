Wedia : Wedia participe au DAM New York les 3 et 4 mai 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 23 avril 2018

Wedia participe au DAM New York les 3 et 4 mai 2018

Le groupe Wedia annonce sa participation au DAM New York 2018, la plus grande conférence mondiale dédiée au Digital Asset Management, qui aura lieu les 3 et 4 mai 2018.

La 16ème édition de l'événement offre un environnement unique pour échanger autour de la structuration des contenus, de la génération automatique des variations de photos ou vidéos (en fonction des canaux de communication), des processus collaboratifs de production de contenus créatifs, de la gestion des droits, de la sémantique, de la gouvernance d'une solution de Digital Asset Management ou encore de l'Intelligence Artificielle. Un contexte idéal pour un partage d'expériences et construire des relations professionnelles durables.

A cette occasion, les équipes de Wedia rencontreront prospects et acteurs majeurs du secteur afin de leur démontrer la pertinence de leur solution, les dernières fonctionnalités de la version 11 (Intelligence Artificielle, Marketing Intelligence, Vidéo Interactive…) et leurs projets les plus récents.

A propos de WEDIA (Isin : FR0010688440- ALWED) – www.wedia-group.com

Coté sur Alternext, Wedia est un groupe international, leader dans les solutions et services logiciels aux acteurs du marketing et de la communication. Sa plateforme « cloud » de Marketing Resource Management accompagne ses clients tout au long du cycle de vie des contenus marketing (textes, photos, vidéos, 3D…) depuis leur création jusqu'à leur diffusion et la mesure de leur efficacité.

Wedia compte parmi ses clients de nombreux grands comptes : Air France, Air liquide, Amundi, Areva, Audi, AXA, Austrian Airlines, Berluti, BioMerieux, BMW, BNP, Bouygues, Caisse d'Epargne, Canal+ ; Casino, Colgate, COVEA, Crédit Agricole, Daimler, Danone, Dassault System, Deutsche Bahn, EDF, Enedis, Essilor, Estée Lauder, Faurecia, Générali, Geodis, Groupama, Lafarge, L'Oréal, Merck, Nestlé, Picard, Pierre Fabre, Renault Trucks, Royal Caribbean, Safran, Sandvik, Société Générale, Total, Zodiac…

Son succès et la reconnaissance auprès de ses clients sont confirmés par les analystes du Gartner et de Forrester qui classent Wedia dans les meilleures solutions mondiales de Marketing Resource Management (MRM) et de Digital Asset Management (DAM).

CONTACTS

Nicolas BOUTET – PDG – Tél. : 01 44 64 87 60 – contact@wedia.fr

AELIUM – Communication financière – J. GACOIN / V. BOIVIN - Tél : 01 75 77 54 65 – wedia@aelium.fr

