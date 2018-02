La valeur du jour à Wall Street - WELL FARGO en queue de l'indice S&P 500 après la sanction de la Fed

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans l’une de ses dernières décisions à la tête de la Fed, Janet Yellen a mis Wells Fargo à la diète. Elle a interdit au numéro un américain du crédit hypothécaire de faire croître son bilan au-delà de la taille qu’il affichait fin décembre, soit 1 950 milliards de dollars, tant qu’il « n’aura pas suffisamment amélioré sa gouvernance et ses contrôles ». Cette sanction, qui n’avait jamais jusqu’à présent été imposée à une banque, entraîne le titre Wells Fargo en queue de l’indice S&P 500, avec un recul de 7,3% à 59,39 dollars.La décision de la Fed a poussé plusieurs analystes à abaisser leur recommandation sur la valeur, Citi d'Achat à Neutre et JPMorgan de Neutre à Sous-pondérer. Ce dernier explique que la décision de la Fed signale la frustration du régulateur à propos du large éventail de problèmes de la banque. Le broker rappelle que d'autres administrations mènent des enquêtes, ce qui pourrait conduire à de nouvelles restrictions."Nous ne pouvons tolérer des fautes nombreuses et généralisées dans aucune banque", a déclaré la Fed avant de rappeler les affaires qui ont secoué l'établissement ces dernières années.Wells Fargo a ainsi trouvé en septembre 2016 un accord avec les autorités pour clore l'affaire portant sur l'ouverture de plusieurs millions de comptes factices. Ceux-ci devaient permettre à ses employés d'atteindre les objectifs élevés fixés par le management.Wells Fargo a par ailleurs révélé plus récemment qu'elle avait fait payer des primes d'assurances injustifiées à plusieurs centaines de milliers de clients sur leurs crédits automobiles. La banque a aussi été confrontée à des défaillances au niveau de sa compliance.Devant ces manquements répétés, la Fed a demandé au conseil d'administration de Wells Fargo de présenter dans les 60 jours un plan lui permettant d'améliorer son efficacité au niveau du contrôle et de la gouvernance. Le groupe devra aussi présenter un plan destiné à améliorer son programme de gestion des risques opérationnels et sa capacité à se conformer à ses obligations (compliance).Wells Fargo a averti que cette décision pourrait avoir un impact négatif compris entre 300 et 400 millions de dollars sur ses bénéfices en 2018 alors qu'elle avait enregistré un bénéfice net de 22,2 milliards en 2017.