Presse: Wells Fargo va bien écoper d'une amende d'un milliard de dollars

New York (awp/afp) - La banque américaine Wells Fargo va bien écoper d'une amende d'un milliard de dollars de la part des autorités en raison des scandales qui l'ont récemment touchée, ce qui devrait être annoncé vendredi, selon la presse jeudi.

La semaine dernière, en annonçant ses résultats, la banque avait indiqué être en discussions avec le Bureau de protection financière des consommateurs (CFPB) et l'OCC (Office of the Comptroller of the Currency) pour "trouver une solution aux questions liées à notre programme de gestion des risques et à nos pratiques passées concernant certains contrats d'assurance automobile et nos crédits hypothécaires que le CFPB et l'OCC ont proposé de résoudre en échange d'une amende d'un milliard de dollars".

Selon plusieurs journaux américains, dont le New York Times, cette pénalité sera officialisée vendredi.

Il s'agit d'une nouvelle amende pour la banque, secouée par de nombreux scandales.

Entre 2002 et le printemps 2017, Wells Fargo a reconnu avoir ouvert 3,5 millions de comptes fictifs, ce qui avait permis à ses employés de toucher des primes liées à la vente de nouveaux produits aux clients.

Il a ensuite été découvert que la banque californienne avait fait payer des primes d'assurance superflues à plus d'un demi million de clients sur leurs crédits automobiles, c'est notamment sur ce dossier que porte l'amende d'un milliard.

A la suite de ces malversations, quelque 5.300 employés ont été licenciés et Wells Fargo a déjà écopé d'une amende de 185 millions de dollars.

La banque s'est en outre vue interdire par la Réserve fédérale américaine toute expansion jusqu'à ce qu'elle prenne des mesures destinées à corriger ses erreurs, une décision sans précédent aux Etats-Unis pour un établissement de cette taille.

La Fed a également exigé le remplacement de quatre membres du Conseil d'administration.

L'assemblée générale des actionnaires est prévue mardi.

