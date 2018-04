Wells Fargo : dépasse les attentes au 1er trimestre

13/04/2018 | 14:37

Wells Fargo dévoile un bénéfice net de 5,9 milliards de dollars au titre des trois premiers mois de l'année, contre 5,6 milliards un an auparavant. En hausse de 9% à 1,12 dollar, le BPA dépasse de cinq cents le consensus.



L'établissement financier de San Francisco a vu ses revenus se tasser de 2% à 21,9 milliards de dollars, mais ses dépenses hors intérêts ont chuté de 15% à 14,2 milliards, reflétant l'accumulation de charges pour litiges qui a pesé l'année dernière à la même époque.



'De plus, nous avons continué de progresser dans nos mesures d'économies et restons en voie d'atteindre notre objectif de quatre milliards de dollars de réductions de dépenses d'ici fin 2019', affirme le directeur général de Wells Fargo, Tim Sloan.



