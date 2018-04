Wells Fargo pourrait devoir payer un millard de dollars d'amende

Washington (awp/afp) - La banque américaine Wells Fargo pourrait devoir à payer un milliard de dollars d'amende en raison des scandales qui l'ont récemment touchée, a-t-elle indiqué vendredi en présentant ses résultats trimestriels.

La banque a présenté un bénéfice net pour les trois premiers mois de l'année de 5,94 milliards de dollars, en hausse de 5,4% sur la même période l'année précédente. Le bénéfice par action ajusté est de 1,12 dollar, supérieur de 5 cents aux attentes moyennes des analystes. Le chiffre d'affaires de 21,93 milliards de dollars est lui en recul de 1,4% mais supérieur aux attentes qui étaient de 21,75 milliards.

Wells Fargo a toutefois précisé que "ces résultats préliminaires sont susceptibles de changer en raison de nos discussions en cours avec le Bureau de la protection financière des consommateurs (CFPB) et l'OCC (Office of the Comptroller of the Currency) pour trouver une solution aux questions liées à notre programme de gestion des risques et nos pratiques passées concernant certains contrats d'assurance automobile et nos crédits hypothécaires que le CFPB et l'OCC ont proposé de résoudre en échange d'une amende d'un milliard de dollars".

"Pour l'instant, nous ne sommes pas en mesure de préciser quelle sera la solution finalement retenue et ne pouvons raisonnablement estimer les provisions nécessaires", a ajouté Wells Fargo en précisant que ses résultats financiers pourraient s'en retrouver modifiés.

En conséquence, le titre reculait de 1,55% à 51,88 dollars à l'ouverture de Wall Street.

afp/jh