Washington (awp/afp) - La banque américaine Wells Fargo pourrait devoir payer un milliard de dollars d'amende en raison des scandales qui l'ont récemment touchée, a-t-elle indiqué vendredi en présentant ses résultats trimestriels.

La banque a présenté un bénéfice net pour les trois premiers mois de l'année de 5,94 milliards de dollars, en hausse de 5,4% sur la même période l'année précédente. Le bénéfice par action ajusté est de 1,12 dollar, supérieur de 5 cents aux attentes moyennes des analystes. Le chiffre d'affaires de 21,93 milliards de dollars est lui en recul de 1,4% mais supérieur aux attentes qui étaient de 21,75 milliards.

Wells Fargo a toutefois précisé que "ces résultats préliminaires sont susceptibles de changer" en raison de ses discussions en cours avec le Bureau de la protection financière des consommateurs (CFPB) et l'OCC (Office of the Comptroller of the Currency) pour "trouver une solution aux questions liées à notre programme de gestion des risques et nos pratiques passées concernant certains contrats d'assurance automobile et nos crédits hypothécaires que le CFPB et l'OCC ont proposé de résoudre en échange d'une amende d'un milliard de dollars".

"Pour l'instant, nous ne sommes pas en mesure de préciser quelle sera la solution finalement retenue et ne pouvons raisonnablement estimer les provisions nécessaires", a ajouté Wells Fargo, en précisant que ses résultats financiers pourraient s'en retrouver modifiés.

En conséquence, le titre reculait fortement, de 3,02% à 51,12 dollars vers 14h30 GMT à Wall Street.

La banque américaine s'est vue interdire par la Réserve fédérale américaine toute expansion jusqu'à ce qu'elle prenne des mesures destinées à corriger ses erreurs, une mesure sans précédent aux Etats-Unis pour un établissement de cette taille. La Fed avait également exigé le remplacement de quatre membres du Conseil d'administration.

Entre 2002 et le printemps 2017, Wells Fargo a reconnu avoir ouvert 3,5 millions de comptes fictifs ce qui avait permis à ses employés de toucher des primes liées à la vente de nouveaux produits aux clients.

Il a ensuite été découvert que la banque californienne avait fait payer des primes d'assurance superflues à plus d'un demi-million de clients sur leurs crédits automobiles.

A la suite de ces malversations, quelque 5.300 employés avaient été licenciés et Wells Fargo a écopé d'une amende de 185 millions de dollars, en sus des restrictions placées par la Fed à son développement.

L'agence de notation S&P avait à la suite des mesures annoncées par la Fed abaissé en février à "A-/A-2" la note de la banque.

BAISSE DES ACTIFS

Le PDG de la banque Tim Sloan a souligné vendredi lors d'une conférence téléphonique avec les analystes que les sujets qui faisaient l'objet des discussions avec les autorités de régulation ne portaient pas sur de nouvelles affaires.

Il a indiqué que Wells Fargo avait retourné 4 milliards de dollars à ses actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions sur l'exercice et poursuivait son programme de restructuration de ses activités. Quelque 58 agences ont été fermées sur le trimestre écoulé et le total des fermetures cette année devrait atteindre 300 au lieu des 250 initialement envisagées. Au total, la banque prévoit de fermer environ 5.000 agences d'ici 2020.

Par ailleurs, Wells Fargo a rappelé qu'elle avait augmenté en mars à 15 dollars de l'heure le salaire minimum de ses employés et que 36.000 d'entre-eux avaient bénéficié d'une augmentation.

Conformément aux mesures dictées par la Fed, le volume des actifs a baissé sur le trimestre sous revue, de 1,8% à 1.915 milliards de dollars sur un an, tout comme les dépôts à 1.303 milliards de dollars.

afp/ol