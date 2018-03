Sondage OpinionWay pour Saint-Gobain - Les Français et leur confort : quand habitat rime avec bien-être - 225.18 Ko - PDF

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

9 mars 2018

Sondage OpinionWay pour Saint-Gobain

Les Français et leur confort : quand habitat rime avec bien-être

Saint-Gobain dévoile en cette période hivernale les résultats d'une étude sur « les Français et leur confort ». Cette étude s'inscrit dans la continuité d'une campagne publicitaire à destination du grand public, valorisant la contribution de la marque au confort de chacun, lancée en novembre dernier. Menée par

OpinionWay et réalisée auprès de 1 500 personnes, l'étude révèle que le confort du logement des Français est indissociable de leur bien-être général et identifie les grandes tendances et spécificités de l'habitat dans les 5 régions de l'Hexagone.

RÉSULTATS CLÉS DE L'ENQUÊTE

Près de 90 % des Français jugent que le Près de 50 % des Français ont réalisé confort de leur logement est en lien direct des travaux dans leur logement au avec leur bien-être. cours des 5 dernières années. 80 % des personnes interrogées estiment Plus de 50 % Français envisagent de que la qualité des matériaux est le critère le réaliser des travaux dans les 12 plus impactant dans la prise de décision. prochains mois. Pour 96 % des Français, l'isolation thermique est le critère principal d'un logement confortable.

Les Français toujours en quête de confort dans leur logement

Le confort, une composante essentielle du bien-être des Français

Près de 90 % des Français jugent que le confort de leur logement est indispensable à leur bien-être. Ce résultat se confirme plus encore quand les répondants ont au moins un enfant (92 %).

Un confort qui évolue positivement.

Près de 40 % des Français estiment que le confort de leur logement s'est amélioré au cours des 5 dernières années. Cette donnée se traduit pour 65 % d'entre eux par l'évolution positive des économies d'énergie et pour 55 % par un confort thermique optimisé. Les Français soulèvent un point d'amélioration notable à réaliser sur la qualité de l'air intérieur puisque 63 % estiment que ce critère, au sein de leur logement, est resté stable.

L'isolation, le critère numéro 1 pour optimiser le confort des logements

96 % des Français associent le confort à une bonne isolation thermique et 67 % estiment qu'être bien isolé du froid est synonyme de logement confortable. Par ailleurs, pour plus de 30 % des personnes, l'isolation des murs est le moyen le plus efficace d'isoler son logement. En Île-de-France, en revanche, c'est la pose de fenêtres adaptées qui est le moyen d'isolation le plus efficace pour ses habitants. L'isolation acoustique occupe une place de choix : pour 95 % des Français, elle est présente dans le top 3 des critères prioritaires d'un logement confortable.

Les travaux s'imposent dans les foyers

Réaliser des travaux pour son logement ? Les Français disent oui.

47 % des personnes interrogées ont réalisé des travaux au cours des 5 dernières années et 42 % des Français en envisagent dans les 12 prochains mois.

Les travaux d'isolation sont les plus plébiscités.

Alors que l'isolation est le critère principal d'un logement confortable, 66 % des Français ont réalisé des travaux en conséquence en posant ou en remplaçant des fenêtres, en isolant des combles, un plafond ou encore des murs. Ces résultats se retrouvent dans 3 des 5 grandes régions : 74 % des habitants du Nord-Est ont réalisé des travaux d'isolation (dont 24 % en isolation des murs), 39 % des habitants du Sud-Ouest et 37 % des habitants du Nord-Ouest ont réalisé des travaux d'isolation de leurs combles.

La qualité des matériaux comme critère de succès

La qualité des matériaux prime !

Lorsqu'il s'agit de réaliser des travaux, la qualité des matériaux est pour 80 % des Français le critère le plus important de leur prise de décision. La durabilité et la solidité des matériaux arrivent en deuxième place (68 %) suivi de la facilité de pose pour 43 % des Français.

Une place de choix pour les professionnels dans la réalisation de travaux.

61 % des Français font appel à des professionnels (architectes, artisans..). La région Sud-Ouest se distingue des autres régions puisqu'une majorité des personnes interrogées (58 %) réalise ses travaux elle-même.

Principales tendances de l'habitat par région

Malgré des disparités régionales, l'isolation thermique est le critère numéro 1 qui définit un logement confortable, et ce, partout en France.

REGION ÎLE-DE-FRANCE

L'insonorisation, essentielle au confort des franciliens

 Près de 60 % des franciliens pensent que le confort de l'habitat rime avec un logement « bien insonorisé » (vs. 52 % pour la moyenne nationale).

 40 % des franciliens estiment que le moyen le plus efficace pour isoler son logement est de disposer de fenêtres adaptées (vs. 31 % pour la moyenne nationale).

 57 % des habitants d'Île-de-France estiment qu'être bien isolé du froid est le critère qui définit un logement confortable (vs. 67 % pour la moyenne nationale).

 Pour 23 % des franciliens, l'insonorisation constitue le changement prioritaire pour leur logement (vs. 13 % pour la moyenne nationale).

REGION NORD-OUEST

Une région où l'amélioration du confort se fait le plus ressentir

 69 % des habitants du Nord-Ouest estiment qu'être bien isolé du froid est le critère qui définit un logement confortable (vs. 67 % pour la moyenne nationale).

 Le second critère pour définir un logement confortable est qu'il soit économe en énergie pour 49 % d'entre eux (vs. 47 % pour la moyenne nationale).

 69 % des habitants du Nord-Ouest estiment que le confort des logements a progressé en matière d'économies d'énergies (vs. 38 % moyenne nationale).

 Près 50 % des habitants de la région estiment que le confort de leur logement s'est amélioré (vs. 40 % moyenne nationale).

REGION NORD-EST

Une plus grande attention aux économies d'énergie

 53 % des habitants estiment qu'un logement économe en énergie est le critère principal qui définit un logement confortable (vs. 44 % pour la moyenne nationale).

 69 % des habitants estiment qu'être bien isolé du froid est le critère qui définit un logement confortable (vs. 67 % pour la moyenne nationale).

 Près de 50 % des habitants choisissent d'axer les travaux de leur logement sur l'isolation (vs. 44 % pour la moyenne nationale).

 58 % d'entre eux font confiance aux artisans quand il s'agit d'obtenir des renseignements pour la réalisation de travaux (vs. 49 % pour la moyenne nationale).

REGION SUD-OUEST

Une région aux exigences nombreuses en matière de confort

 75 % des habitants estiment qu'être bien isolé du froid est le critère principal qui définit un logement confortable (vs. 67 % pour la moyenne nationale).

 Autre critère d'importance : la qualité de l'air intérieur. 50 % des habitants estiment qu'un logement confortable rime avec une bonne qualité de l'air intérieur.

 Près de 60 % des habitants de la région ont réalisé des travaux eux-mêmes (vs. 44 % pour la moyenne nationale).

REGION SUD-EST

Priorité à un logement frais l'été

 40 % des habitants affirment qu'un habitat confortable rime avec un logement frais en été (vs. 34 % pour la moyenne nationale).

 15 % d'entre eux ont installé un système de climatisation pour améliorer le confort de leur logement (vs. 8 % pour la moyenne nationale).

 41 % d'entre eux ont des attentes concernant l'isolation des bruits venant de l'extérieur (vs. 36 % pour la moyenne nationale).

 42 % des habitants font confiance à leur entourage dans la prise de renseignements avant de réaliser des travaux (vs. 36 % moyenne nationale).

L'étude dans son intégralité et les éclairages régionaux sont disponibles sur demande.

Méthodologie : une étude réalisée par Opinion Way pour Saint-Gobain sur un échantillon de 1 500 personnes, résidant en France et âgées de 18 ans et plus, représentatif de la population. Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (CAWI - Computer Assisted Web Interviewing) du 26 octobre au 7 novembre 2017.

A PROPOS DE SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de chacun et l'avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et du changement climatique.

40,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017

Présent dans 67 pays

Plus de 179 000 collaborateurs www.saint-gobain.com@saintgobain

