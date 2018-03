WENDEL : est repassé dans le vert en 2017

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Wendel a vu ses comptes repasser dans le vert en 2017, à hauteur de 200 millions d'euros en part du groupe, qui se compare avec une perte nette part du groupe de 366,8 millions en 2016. Le chiffre d'affaires annuel de Wendel, de son côté, a augmenté de 8,4% pour atteindre 8,329 milliards d'euros. En organique, il a progressé de 1,3%. Enfin, l'ANR (actif net réévalué), indicateur clé du secteur des sociétés d'investissement car mesurant la valeur de leur portefeuille, a augmenté de 14,6% en 2017 à 176,4 euros par action.Wendel a également fait un point d'étape au 7 mars 2018 : l'ANR était en progression à cette date de 3,3% sur 12 mois glissants, à 167,3 euros.Wendel proposera un dividende ordinaire en hausse de 12,8 %, à 2,65 euros par action.En termes de perspectives, le groupe a confirmé ses orientations stratégiques 2017-2020, à savoir investir de l'ordre de 3 milliards d'euros de fonds propres d'ici à 2020, en fonction des conditions de marché, en Europe, Afrique et Amérique du nord dans des sociétés exposées aux tendances de long terme. Wendel veut aussi développer et cristalliser de la valeur en poursuivant le développement à long terme des sociétés du portefeuille et en tirant avantage des opportunités de cessions, partenariats, mise en bourse et de réinvestissements dans les sociétés.Le groupe prône par ailleurs la prudence, en gardant un contrôle strict de la dette nette, pour la maintenir à un niveau inférieur à 2,5 milliards d'euros, tout en gardant un portefeuille équilibré entre actifs cotés et non cotés.Enfin, Wendel souhaite atteindre des objectifs financiers "ambitieux" : un taux de retour moyen aux actionnaires à deux chiffres, un dividende en croissance du même ordre année après année, et avec des rachats d'actions réguliers et opportunistes.