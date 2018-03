Wendel : ANR par action au 07/03/18 167,3 EUR

Participations non cotées (Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles, Allied Universal) et Oranje-Nassau Développement (Nippon Oil Pump, Saham, Mecatherm, exceet, CSP Technologies, PlaYce (anciennement SGI Africa), Tsebo et investissements indirects et dettes). Comme dans le calcul ANR au 17 novembre 2017, le calcul de la valorisation d'IHS au 31 décembre 2017 et au 7 mars 2018 est basé uniquement sur l'Ebitda afin de prendre en compte le caractère particulier de société en développement. L'opération Sanlam/Saham a été finalisée le 10 mai 2017 et est prise en compte dans la valorisation de l'ANR au 17 novembre 2017. L'accord en vue de la cession de Saham a été signé le 7 mars 2018 et pris en compte dans le calcul de l'ANR au 31 décembre 2017 et au 7 mars 2018. À la suite de la finalisation de la cession de l'activité Labels de Constantia Flexibles, les actions MCC détenues par Constantia Flexibles sont valorisés au cours de clôture moyen des 20 derniers jours de bourse. Conformément à la methodologie Wendel, Tsebo est valorisé au prix d'acquisition (en ZAR) au 31 décembre 2017 et est valorisé sur la base de multiples de comparables au 7 mars 2018.