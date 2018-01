Wendel : Promotions au sein de l’équipe d’investissement - 315.8 Ko - PDF

COMMUNIQUE DU 16.01.2018

Promotions au sein de l'équipe d'investissement

Wendel annonce aujourd'hui que trois de ses Directeurs seniors au sein de l'équipe d'investissement et de développement, Stéphanie Besnier, Stéphane Heuzé et Félicie Thion de la Chaume, sont promus Directeurs associés.

Stéphanie Besnier, qui a rejoint l'équipe d'investissement de Wendel en 2007 en tant que Chargée

d'affaires, est promue Directeur associé. Basée à Paris, Stéphanie a notamment participé ces dernières années à l'investissement de Wendel dans Deutsch, IHS et Constantia Flexibles. Elle est

également administratrice de Bureau Veritas depuis 2016.

Stéphanie Besnier a débuté sa carrière au ministère des Finances en 2003, elle a travaillé à la

Direction du Trésor au service international, puis à l'Agence des participations de l'État en charge des

entreprises de transport maritime et ferroviaire.

Stéphanie Besnier est ancienne élève de Polytechnique, ingénieur du Corps des Ponts et Chaussées, titulaire d'un

DEA de l'École d'économie de Paris et du certificat d'administrateur de l'IFA.

Stéphane Heuzé, qui a rejoint le Groupe en 2014 en tant que Directeur d'investissement, est promu

Directeur associé. Basé à Casablanca, il a plus particulièrement participé aux investissements dans

Tsebo et PlaYce en Afrique, ainsi qu'à l'investissement dans Constantia Flexibles. Il est administrateur d'IHS, Tsebo et PlaYce.

Stéphane a commencé sa carrière chez BCG (The Boston Consulting Group) à Paris et a ensuite passé deux ans chez Goldman Sachs (PIA) à Londres, au sein de l'équipe chargée de la gestion de fonds equity, mezzanine et dette secondaire. En 2009, il est retourné au BCG afin de contribuer au développement de BCG en Afrique et notamment à la création de son bureau de Casablanca.

Stéphane Heuzé est diplômé de l'École des Mines de Paris et titulaire d'un MBA de la Harvard Business School.

Félicie Thion de la Chaume, qui a rejoint Wendel en tant que Chargée d'affaires au sein de l'équipe d'investissement à Paris en 2007, est aujourd'hui promue Directeur associé. Basée à Londres depuis

2016, elle s'est installée au Royaume-Uni pour participer à l'ouverture du bureau de Londres et à la recherche d'opportunités d'investissement en Europe. Depuis son arrivée chez Wendel, Félicie participe au suivi et au développement de Stahl et à de multiples transactions, incluant notamment la cession de Deutsch et l'investissement dans Saham Group. Elle est administratrice de Stahl.

Félicie a débuté sa carrière chez Goldman Sachs dans l'équipe M&A France entre 2003 et 2006.

Elle est diplômée de l'ESCP Europe.

Agenda

22.03.2018

Résultats annuels 2017 / Publication de l'ANR (avant bourse).

17.05.2018

Assemblée générale 2018 / Publication de l'ANR et trading update (avant l'Assemblée générale).

06.09.2018

Résultats semestriels 2018 / Publication de l'ANR (avant bourse).

À propos de Wendel

Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Saint-Gobain, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles et Allied Universal dans lesquelles elle joue un rôle actif d'actionnaire industriel. Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d'accroître leurs positions de leader. À travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des opportunités d'investissements de croissance, de diversification ou d'innovation, Wendel est également investi dans exceet en Allemagne, Mecatherm en France, Nippon Oil Pump au Japon, Saham Group, PlaYce et Tsebo en Afrique et CSP Technologies aux États-Unis.

Wendel est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor's : Long terme, BBB- perspective stable - Court terme, A-3 depuis le 7 juillet 2014. Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

