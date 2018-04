Wendel : Remboursement de 350 M de dette obligataire le 20 avril 2018 et poursuite de l’amélioration de la structure financière de la société - 87.09 Ko - PDF

COMMUNIQUE DU 23.04.2018

PRESS RELEASE, APRIL 23, 2018

Remboursement de 350 M€ de dette obligataire le 20 avril 2018 et poursuite de l'amélioration de la structure financière de la société

 Dette brute réduite à 2 519 M€

 Coût de la dette obligataire réduit de 2,74 % à 2,19 %

 Charges d'intérêts obligataires en baisse, à 55 M€ par an



Ratio loan-to-value de 13,1 % au 7 mars 2018

Wendel a procédé au remboursement de la souche obligataire 2018 à 6,75 % venant à échéance le 20 avril 2018. Ce remboursement améliore encore le profil de dette la société qui a déjà réduit sa dette nette de 43% entre mars 2017 et mars 2018. Par ailleurs, la dette brute de Wendel se monte désormais à 2 519 M€, et son coût moyen passe à 2,19 % par an contre 2,74 % auparavant, et permet ainsi une réduction des charges d'intérêts obligataires de Wendel de plus de 20 M€ par an.

Enfin, Wendel dispose d'une forte liquidité avec, après ce remboursement, de 1,3 Md€ d'euros de trésorerie disponible, ainsi qu'une ligne de crédit non tirée de 750 M€, d'échéance 2022.

***

Repayment of €350 million in bond debt on April 20, 2018 and continued improvement in the company's financial structure

 Gross debt reduced to €2,519 million

 Cost of bond debt reduced from 2.74% to 2.19%.

 Bond interest expense reduced to €55 million p.a.



Loan-to-value ratio of 13.1% as of March 7, 2018

Wendel has repaid the issue of 6.75% bonds maturing on April 20, 2018. This repayment improves Wendel's debt profile even further, as the company had already reduced its debt by 43% between March 2017 and March 2018. In addition, Wendel's gross debt now stands at €2,519 million and its average cost has declined to 2.19% from 2.74% previously. This will reduce Wendel's bond interest expense by more than €20 million p.a.

Finally, Wendel's liquidity remains high. Taking this repayment into account, it has €1.3 billion in available cash, as well as a €750 million undrawn credit line, maturing in 2022.

1/2

Agenda

17.05.2018

Assemblée générale / Publication de l'ANR et trading update (avant l'assemblée).

05.17.2018

Shareholders' Meeting / Publication of NAV and trading update (before Shareholders' Meeting)

06.09.2018

Résultats semestriels 2018 / Publication de l'ANR (avant bourse)

Par conférence téléphonique

09.06.2018

H1 2018 earnings / Publication of NAV (pre-market release).

By conference call

29.11.2018

Investor Day 2018 / Publication de l'ANR et trading update (avant bourse).

11.29.2018

2018 Investor Day / Publication of NAV and trading update (pre-market release).

