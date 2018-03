Wendel : Saint-Gobain accroît sa capacité de production en Roumanie pour accompagner le marché de l’isolation en plein essor - 132.75 Ko - PDF

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

28 mars 2018

SAINT-GOBAIN ACCROÎT SA CAPACITÉ DE PRODUCTION EN ROUMANIE POUR ACCOMPAGNER LE MARCHÉ DE L'ISOLATION EN PLEIN ESSOR

Saint-Gobain annonce la modernisation et l'agrandissement de la ligne de production de laine de roche de son usine ISOVER de Ploiesti en Roumanie, qui sera opérationnelle au second semestre 2019.

Cette rénovation permettra d'augmenter considérablement la capacité de production de l'usine qui atteindra 30 000 tonnes par an et d'élargir sa gamme de produits destinés aux marchés roumains et limitrophes. Elle permettra aussi à Saint-Gobain de renforcer ses positions sur le marché de l'isolation et de répondre à la croissance rapide de la demande en Europe du Sud-Est.

Saint-Gobain ISOVER est présent depuis 1997 sur son site de Ploiesti, avec une ligne de laine de verre en cours de modernisation et dont le démarrage est prévu en juillet 2018, et une ligne de laine de roche.

A PROPOS DE SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de chacun et l'avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et du changement climatique.

40,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017

Présent dans 67 pays

Plus de 179 000 collaborateurs www.saint-gobain.com@saintgobain