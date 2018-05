Wendel : Saint-Gobain dévoile les lauréats de la 14e édition de son concours étudiant « Maison Multi-Confort » - 33.12 Ko - PDF

COMMUNIQU É DE PRESSE

14 mai 2018

Saint-Gobain dévoile les lauréats de la 14e édition de son concours étudiant « Maison Multi-Confort »

Saint-Gobain a présenté les prix remis à l'issue de la finale de son 14e concours étudiant international « Maison Multi-Confort » organisé à Dubaï (Émirats arabes unis), sous la présidence de Pierre-André de Chalendar, Président-Directeur Général du Groupe Saint-Gobain et en présence de Dawood AbdulRahman Al Hajiri, Directeur Général de Municipalité de Dubaï.

Créé en 2004, le concours étudiant de Saint-Gobain a pour objectif de concevoir un projet réel fondé sur le concept d'habitat Multi-Confort, lequel consiste à promouvoir un climat intérieur optimal conjuguant air frais en quantité suffisante et confort thermique, visuel et acoustique, dans le respect des principes de construction durable et d'efficacité énergétique.

La 14e édition du concours étudiant « Maison Multi-Confort » de Saint-Gobain, organisé en étroite collaboration avec le Département de l'Urbanisme de la Municipalité de Dubaï et Dubai Properties Group, avait pour objet de créer un projet de développement communautaire dynamique dans le périmètre du Culture Village de Dubaï, dédié à la culture et situé sur le rivage du Creek d'Al Jaddaf.

Intégrer la problématique de la chaleur et de l'humidité qui caractérisent le climat de Dubaï, tel était le défi à relever par les étudiants. Ceux-ci devaient proposer des solutions adaptées conciliant différentes contraintes : la réduction de la consommation énergétique des systèmes de climatisation et de ventilation, l'esthétique, et les performances de l'enveloppe du bâtiment. Sans oublier le confort des occupants, l'intégration harmonieuse dans l'environnement et l'impact écologique.

« Cette année encore, le millésime 2018 du concours étudiant ʺMaison Multi-Confortʺ restera inscrit dans les annales pour la qualité exceptionnelle desprojets présentés. Je suis toujours stupéfait par l'esprit novateur dont font preuve les étudiants, qui utilisent les solutions de la Maison Multi-Confort de Saint-Gobain pour créer partout de superbes espaces de vie toujours plus performants. Félicitations à tous ! », a déclaré le Président-Directeur Général de Saint-Gobain Pierre-André de Chalendar.

« Le concours étudiant « Maison Multi-Comfort met en valeur les efforts incroyables d'une jeune génération d'architectes talentueux qui contribueront largement à ce que Dubaï puisse bénéficier d'un environnement durable conforme à notre vision de leadership », a déclaré Samira AlRais, Directrice principale de la Politique et de la Stratégie de Développement Durable du Secrétariat Général du Conseil Exécutif de Dubaï.

Le premier prix a été attribué à Vahin Parmananda et Mthokozisi Sibisi, de l'Université de KwaZulu-Natal en Afrique du Sud.

Veronika Supruniuk de l'Université d'Etat de Brest en Biélorussie a remporté le deuxième prix.

Le troisième prix a été décerné à des étudiants allemands, à Tobias Bretz et à Dill Khan de l'Université de Darmstadt.

Lors de cette édition, deux prix spéciaux ont été attribués. Les gagnants étaient Alejandra Gonzalez, Paulino Poveda et Santiago Rodriguez (Espagne) et Joanna Wnuczek (Pologne).

David Basulto, membre du jury, Directeur Général fondateur de Arch Daily, a ajouté que « le concours Maison Multi-Confort offre aux étudiants une opportunité unique de développer leurs compétences dans un cadre rigoureux, en situation réelle et en respectant des contraintes de confort dans des conditions extrêmes. »

50 équipes candidates venues de 28 pays ont soumis leurs projets en quatre sessions de présentation à un jury international composé de représentants de la Municipalité de Dubaï, architectes et experts.

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de chacun et l'avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de

nombreuses applications industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et du changement climatique.

40,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017 Présent dans 67 pays

Plus de 179 000 collaborateurs

www.saint-gobain.com@saintgobain

