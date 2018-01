Wendel : Saint-Gobain reconnu pour la septième fois consécutive parmi les 100 entreprises les plus innovantes au monde - 19.57 Ko - PDF

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

26 janvier 2018

Saint-Gobain reconnu pour la septième fois consécutive parmi les 100 entreprises les plus innovantes au monde

Clarivate Analytics* vient de publier le classement « Top Global Innovators 2017 ».

Pour la septième fois consécutive, Saint-Gobain fait partie du palmarès des 100 entreprises et institutions les plus innovantes au monde qui est établi suivant quatre critères principaux : le nombre total de brevets, la part de brevets octroyés par rapport au nombre de brevets déposés, la portée mondiale du portefeuille de brevets, et l'impact des brevets tel que mesuré par le nombre de citations.

« Cette reconnaissance de la quantité, de la qualité et de l'impact de nos brevets vient saluer la priorité portée par Saint-Gobain à l'Innovation et à la R&D depuis plusieurs années. Pour continuer d'apporter à nos clients des solutions nouvelles et différenciées, nous déposons chaque année environ 400 brevets, renforçant ainsi notre position de leader sur nos marchés. » a déclaré Pierre-André de Chalendar, Président-Directeur Général du groupe Saint-Gobain.

La R&D de Saint-Gobain s'appuie sur 3 700 salariés, un réseau mondial de 8 centres de recherche transversaux ainsi que de nombreuses unités R&D dédiées, pour un investissement de 438 millions d'euros en 2016. Avec plus de 900 projets de R&D en cours, Saint-Gobain dispose d'un réservoir d'innovations qui lui permet de lancer de nombreux nouveaux produits chaque année. Un produit sur quatre vendu aujourd'hui par le Groupe n'existait pas il y a cinq ans.

En plus de projets de R&D dédiés dans chaque Activité, la R&D du Groupe soutient, par des programmes spécifiques, les multiples efforts de réduction des émissions de CO2, ainsi que le développement de compétences et projets sur trois grands axes :

• Les matériaux et procédés

• Les sciences du bâtiment

• La transformation digitale et les technologies émergentes associées

* Anciennement Thomson Reuters

