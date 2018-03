Wendel : Saint-Gobain renforce son portefeuille d'activités verrières - 134.57 Ko - PDF

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

19 mars 2018

SAINT-GOBAIN RENFORCE SON PORTEFEUILLE DE SOLUTIONS VERRIÈRES

Saint-Gobain vient d'acquérir la société italienne Logli Massimo, spécialiste de systèmes et accessoires pour la fixation et l'assemblage de parois vitrées, notamment garde-corps, portes de douche, cloisons et portes intérieures ou extérieures.

Fondée en 1989, la société emploie aujourd'hui près de 60 personnes. Déjà leader en Italie, la société se développe en France, au Benelux et dans plusieurs autres pays européens. Son intégration dans le Groupe Saint-Gobain lui permettra d'accélérer sa croissance en Europe en proposant aux architectes et artisans du bâtiment des solutions complètes.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie du Groupe d'accroître son offre de produits en aval vers les systèmes à forte valeur ajoutée.

