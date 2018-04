Wendel : a remboursé 350 ME de dette obligataire

23/04/2018 | 18:29

Wendel annonce avoir procédé au remboursement de la souche obligataire 2018 à 6,75 % venant à échéance le 20 avril 2018.



' Ce remboursement améliore encore le profil de dette la société qui a déjà réduit sa dette nette de 43% entre mars 2017 et mars 2018 ' indique le groupe.



La dette brute se monte désormais à 2 519 ME, et son coût moyen passe à 2,19% par an contre 2,74 % auparavant. Cela permet ainsi une réduction des charges d'intérêts obligataires de plus de 20 ME par an.



Wendel indique disposer d'une trésorerie disponible, après ce remboursement, de 1,3 MdE d'euros ainsi qu'une ligne de crédit non tirée de 750 ME, d'échéance 2022.



