Wendel : trois promotions dans l'équipe d'investissement

16/01/2018 | 13:25

Wendel annonce que trois de ses directeurs seniors au sein de l'équipe d'investissement et de développement, Stéphanie Besnier, Stéphane Heuzé et Félicie Thion de la Chaume, sont promus directeurs associés.



Basée à Paris, Stéphanie Besnier a participé ces dernières années à l'investissement de Wendel dans Deutsch, IHS et Constantia Flexibles. Elle est également administratrice de Bureau Veritas depuis 2016.



Basé à Casablanca, Stéphane Heuzé a plus particulièrement participé aux investissements dans Tsebo et PlaYce en Afrique, ainsi qu'à l'investissement dans Constantia Flexibles. Il est administrateur d'IHS, Tsebo et PlaYce.



Basée à Londres depuis 2016, Félicie Thion de la Chaume participe au suivi et au développement de Stahl et à de multiples transactions, incluant notamment la cession de Deutsch et l'investissement dans Saham Group. Elle est administratrice de Stahl.



