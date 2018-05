Wereldhave Belgium : Dividende optionnel 2018 - Résultat

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 7 MAI 2018 (18h)

Société en commandite par actions Société Immobilière Réglementée publique

Medialaan 30, boîte 6

1800 Vilvoorde

Numéro d'entreprises 0412.597.022 (RPM Bruxelles)

Résultat du dividende optionnel en actions pourl'exercice 2017

•82% des actionnaires optent pour des actions

• Renforcement des capitaux propres de €20,4 millions

Les actionnaires de la société immobilière réglementée Wereldhave Belgium SCA (ci-après'Wereldhave Belgium') ontopté à 82%pour l'apport de leurs droits audividende en échange d'actionsnouvelles plutôt que pour la perception de leur dividende en espèces.

Ce résultat permet de renforcer les capitaux propres de Wereldhave Belgium de €20,4 millions (capital socialet primes d'émission)par la création de 228.525 actions nouvelles. Le nombre total d'actions émises deWereldhave Belgium s'élève ainsi dès aujourd'hui, le 7 mai 2018, à 7.167.542. Le solde des

droits au dividende sera versé en espèces, ce qui génère (tenant compte du précompte mobilier total à payer) une distribution en espèces d'un montant total de €15,0 millions. Cette augmentation de capital

permet de réduire letaux d'endettement del'ordre de 2,3% par rapport à un scénario de distribution à 100% du dividende en espèces.

Par ailleurs, l'octroi d'un dividende optionnel permet d'éviter une sortie de trésorerie (à raison de l'apport des droits de dividende dans le capital de Wereldhave Belgium ). Les fonds qui ne sont pas

distribués en espèces pourront être mobilisés par Wereldhave Belgium dans le cadre de nouvelles acquisitions financées, le cas échéant, par endettement, ce qui lui permettra de concrétiser ainsi ses objectifs de croissance.

Le mardi 8 mai 2018, le règlement effectif du paiement du dividende aura lieu, en fonction du choix del'actionnaire, par la livraison d'actions nouvelles, émises en échange de l'apport des droits de

dividendes, par paiement en espèces, ou par une combinaison des deux modalités de paiement décrites précédemment. Les actions nouvellement créées seront cotées dès le mardi 8 mai 2018 et seront négociables à partir de ce moment sur Euronext Brussels. Les actions nouvelles participeront aux résultats de Wereldhave Belgium à partir du 1 janvier 2018 (premier dividende payable en mai 2019).

Notification conformément à l'article 15 §1 de la Loidu 2 mai 2007 relative à la notification des participations importantes (Loi en matière de Transparence)

Suite à cette augmentation de capital et à l'émission de 228.525 actions nouvelles à un prix d'émissiontotal de € 20.395.856,25-c'est-à-dire € 9.642.018,13 en capital et € 10.753.838,12 en primes d'émission-le capital social total de Wereldhave Belgium au 7 mai 2018 s'élève à € 302.415.796,64. Désormais,le capital est représenté par 7.167.542 actions ordinaires entièrement libérées. Il n'y a pas d'actions privilégiées. Il n'y a pas d'options ou de warrants en circulation donnant droit à des actions. Chacune de ces actions est assortie d'un droit de vote à l'assemblée générale et ces actions représentent le dénominateur à des fins de notification dans le cadre de la Loi en matière de Transparence (i.e. desnotifications, entre autres, en cas d'atteinte, de dépassementdes ou de manquement aux seuils statutaires ou légaux).

Tenant compte de cette augmentation de capital, laquelle génère un effet dilutif sur le résultat par actiondu fait de l'augmentation du nombre d'actions en circulation, les perspectives de résultat net desactivités-clé pour l'exercice en cours sont réduites de l'ordre de 10euro cents par action par rapport aux perspectives précédemment communiquées.

Wereldhave Belgium souhaite enfin remercier ses actionnaires d'avoir réitéré leur confiance dans l'entreprise. Les ressources additionnelles résultant de cette opération permettront de faciliter la croissance future de Wereldhave Belgium.

Pour plus d'informations -C. Biquet-Chief Financial Officer - +32 2 732 19 00investor.relations@wereldhavebelgium.com

Wereldhave Belgium se concentre sur des centres commerciaux et retail parcs qui ont une position dominante dans leur zone de chalandise. Wereldhave Belgium est cotée au marché continud'Euronext Bruxelles et sa capitalisation boursière au 31 mars 2018est de €661 millions.Pour plus d'informations:www.wereldhavebelgium.com

