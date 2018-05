Wereldhave Belgium : Résultat du dividende optionnel

Wereldhave Belgium annonce le résultat de son processus de dividende optionnel:

82% des actionnaires optent pour des actions

Renforcement des capitaux propres de € 20,4 millions

Cliquez sur le lien ci-dessous pour le communiqué en PDF:

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Wereldhave Belgium via Globenewswire