Wereldhave Belgium : Trading update 31 mars 2018

Résultat net des activités clés par action de € 1,39 au 31 mars 2018 (31 mars 2017: € 1,36)

Valeur du portefeuille immobilier, projets de développement inclus, de € 877,3 mio ( 31 décembre 2017: € 853,6 mio)

Ouverture réussie du centre commercial rénové et agrandi 'Les Bastions' à Tournai le 12 avril 2018



Cliquez sur le lien ci-dessous pour le communiqué en PDF:

