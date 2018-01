WESTERN DIGITAL : les bénéfices dépassent le consensus

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le constructeur de disques durs Western Digital a publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu. Au deuxième trimestre, clos fin décembre, le groupe a enregistré une perte nette de 823 millions de dollars, ou 2,78 dollars par action, contre un bénéfice net de 235 millions, ou 80 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, dont une charge de 1,6 milliard liée à la réforme fiscale, le BPA ressort à 3,95 dollars, au dessus du consensus qui le donnait à 3,79 dollars. Le chiffre d'affaires a grimpé de 9,2% à 5,34 milliards. Les analystes visaient 5,30 milliards de dollars.Sur le troisième trimestre, Western Digital anticipe un chiffre d'affaires d'environ 4,9 milliards de dollars et un bénéfice par action ajusté situé entre 3,20 et 3,30 dollars. Wall Street anticipe un bénéfice par action de 3,04 dollars.