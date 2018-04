WEX Inc. : recrute un nouveau directeur général pour l'Europe

Anant Patel, un leader dans le secteur des paiements, rejoint WEX au poste de vice-président et directeur général Europe pour promouvoir la croissance dans la région

WEX Inc. (NYSE : WEX) a annoncé aujourd’hui l’arrivée d’un nouveau dirigeant alors que le société étend ses efforts régionaux en Europe. Le professionnel expérimenté du secteur des paiements Anant Patel a rejoint le bureau londonien de WEX en tant que nouveau directeur général de la société pour l'Europe.

« M. Patel apporte plus de 17 années de leadership dans les paiements à notre équipe WEX européenne, basée à Londres », a déclaré Jay Dearborn, président du département Paiements d’entreprises chez WEX. « Nous sommes convaincus que son expertise renforcera nos efforts internationaux et concentrera les efforts sur la croissance à travers l’Europe, un marché clé pour nous. »

Dans son nouveau poste chez WEX, M. Patel utilisera ses connaissances et son expertise dans les produits basés sur des cartes pour continuer à dimensionner les opérations dans la région européenne. Avant de rejoindre WEX, M. Patel était directeur général pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique chez First Performance Global.

« Je suis enthousiasmé de rejoindre WEX, une société réputée pour être un acteur extrêmement innovant dans le domaine des paiements », a expliqué M. Patel. « L’entreprise enregistre une forte croissance dans la région et se lance avec succès sur de nouveaux marchés comme l’Allemagne et la France, il est donc stimulant de faire partie de cette expansion. »

WEX a par ailleurs nommé Clare Murphy au poste de directrice européenne des ventes. Mme Murphy, qui travaillait précédemment chez Travelport, rendra compte à M. Patel. Elle se consacrera à l’augmentation des ventes en Europe et à aider les clients à optimiser les paiements des fournisseurs en vue d’atteindre des résultats commerciaux tangibles.

« C’est un moment passionnant pour rejoindre WEX, du fait de l’importance de la croissance et de l’innovation dans le secteur des paiements. Je suis impatient de travailler avec l’équipe pour aider WEX à construire sa position concurrentielle en Europe », a ajouté Mme Murphy.

À propos de WEX Inc.

WEX Inc. (NYSE : WEX) est un fournisseur de premier plan de solutions de paiement pour les entreprises. Depuis ses débuts dans les paiements par carte de crédit pour parc automobile en 1983, WEX a élargi l’éventail de ses activités pour devenir un fournisseur multicanaux de solutions de paiement pour les entreprises, représentant 11 millions de véhicules et offrant une sécurité et un contrôle exceptionnels au niveau des paiements dans une large gamme de secteurs d’activité. Au service d’un ensemble mondial de clients et de partenaires par l’entremise de ses opérations à travers le monde, WEX dispose de bureaux aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Brésil, au Royaume-Uni, en Italie, en France, en Allemagne, en Norvège et à Singapour. WEX et ses filiales emploient plus de 3 300 personnes. La société est inscrite en Bourse depuis 2005 et est cotée à la Bourse de New York sous le symbole « WEX ». Pour de plus amples renseignements, visitez www.wexinc.com et suivez WEX sur Twitter à @WEXIncNews.

