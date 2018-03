Wipro : étend son offre Live Workspace™ pour soutenir les appareils Apple®

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), une société mondiale de technologies de l’information, de conseil et de services de processus métiers, de premier plan, a annoncé aujourd’hui l’expansion de son offre Live Workspace™, fournissant aux entreprises un lieu de travail numérique périphérique, n’importe où et n’importe quand. Cela permettra aux entreprises d’offrir à leurs employés diverses alternatives au moment de décider quels outils leur permettront d’être plus productifs, créatifs et collaboratifs.

Cette capacité étendue de Live Workspace™ de Wipro permettra aux entreprises de concevoir et déployer un programme de choix pour les employés qu’elles équipent, où les appareils Apple® existant au sein de l’infrastructure informatique professionnelle sont incorporés, une exigence croissante à l’heure où de plus en plus d’entreprises adoptent ou autorisent l’utilisation d’appareils Apple® par leurs employés.

« Les clients recherchent également de nouvelles offres pouvant regrouper le matériel, les accessoires et les services liés aux terminaux en milieu de travail, le tout rassemblé dans un modèle d’abonnement similaire aux modèles SaaS, afin de réduire les frais généraux de gestion des actifs et des contrats ainsi que les coûts irrécupérables. Les contrats d’externalisation sur le lieu de travail sont véritablement en train de devenir des opportunités technologiques agnostiques et définies par les résultats », a déclaré Kiran Desai, vice-président principal des Services mondiaux d’infrastructure, chez Wipro Limited. « Live Workspace™ de Wipro apporte la gestion de l’expérience utilisateur et des analyses avancées pour passer d’une assistance réactive à un modèle de gestion prédictif et préventif ; tout en couvrant les besoins de l’entreprise, elle offre la capacité de prévenir les incidents et d’analyser plus rapidement les causes des problèmes, ce qui ravit les employés et permet d’autonomiser les services informatiques. »

Ce service permet aux entreprises de commander des appareils Apple® et les distribuer directement aux employés avec un déploiement ne nécessitant aucune intervention. Les politiques ayant trait aux appareils et les applications sont configurées par la wifi. Dès la mise sous tension initiale, l’appareil Apple® est configuré automatiquement sans aucune interaction avec le service informatique de l’entreprise, et il peut facilement être maintenu conforme aux politiques de l’entreprise, permettant de gagner du temps, de réduire les coûts et d’améliorer la gouvernance. Les employés peuvent sortir leurs appareils de leurs emballages, les mettre sous tension, accéder en toute sécurité au réseau, se connecter au courrier électronique, personnaliser les appareils au besoin, et être productifs en quelques minutes.

Afin de permettre la gestion de la mobilité d’entreprise et la gestion des données avec l’autoassistance et le libre-service, Wipro s’est associé avec Jamf et Druva pour créer une suite intégrée de services comprenant :

Jamf Pro . Jamf est la solution de gestion de la mobilité d’entreprise, leader de l’industrie, qui permet aux clients de configurer et déployer rapidement des appareils Apple ® . Avec la nouvelle combinaison de Jamf Pro et Live Workspace™ de Wipro, les entreprises peuvent travailler avec Wipro pour intégrer et gérer directement les appareils Apple ® dans leurs infrastructures informatiques et parmi leurs bases d’employés.

. Jamf est la solution de gestion de la mobilité d’entreprise, leader de l’industrie, qui permet aux clients de configurer et déployer rapidement des appareils Apple . Avec la nouvelle combinaison de Jamf Pro et Live Workspace™ de Wipro, les entreprises peuvent travailler avec Wipro pour intégrer et gérer directement les appareils Apple dans leurs infrastructures informatiques et parmi leurs bases d’employés. Plateforme Druva Cloud. Druva offre un service de gestion des données (Data Management-as-a-Service, DMaaS) pour les entreprises. La Plateforme Druva Cloud (Druva Cloud Platform) assure la protection des données, ainsi que la gouvernance et l’intelligence entre les terminaux, les centres de données et les applications en nuage. La plateforme de Druva, et les services d’intégration et d’assistance aux entreprises, de Wipro permettent désormais aux points de terminaison Apple ® de bénéficier de la protection des données, de la gouvernance et de la visibilité souhaitées par les entreprises, tout en réduisant les coûts, les risques et la complexité liés à la gestion des données dans ces environnements.

Druva offre un service de gestion des données (Data Management-as-a-Service, DMaaS) pour les entreprises. La Plateforme Druva Cloud (Druva Cloud Platform) assure la protection des données, ainsi que la gouvernance et l’intelligence entre les terminaux, les centres de données et les applications en nuage. La plateforme de Druva, et les services d’intégration et d’assistance aux entreprises, de Wipro permettent désormais aux points de terminaison Apple de bénéficier de la protection des données, de la gouvernance et de la visibilité souhaitées par les entreprises, tout en réduisant les coûts, les risques et la complexité liés à la gestion des données dans ces environnements. Portail de Connaissances Live Workspace™. Ce portail été conçu pour encourager les utilisateurs à partager le processus d’assistance et les amener à examiner par eux-mêmes les problèmes avant qu’ils ne demandent de l’aide. Le Portail de Connaissances Live Workspace™ (Live Workspace™ Knowledge Portal) de Wipro est intégré à la plateforme Wipro Holmes™ pour offrir aux utilisateurs un accès à une suite offrant des capacités d’autoassistance et d’autoréparation, avec des milliers de vidéos proposant une formation sur les principales fonctionnalités et applications, notamment macOS ® , iOS ® et tvOS™. La responsabilité de l’assistance partagée permet une diminution des indisponibilités d’employés ainsi qu’une réduction de l’empreinte totale des frais d’assistance et du personnel.

Ce portail été conçu pour encourager les utilisateurs à partager le processus d’assistance et les amener à examiner par eux-mêmes les problèmes avant qu’ils ne demandent de l’aide. Le Portail de Connaissances Live Workspace™ (Live Workspace™ Knowledge Portal) de Wipro est intégré à la plateforme Wipro Holmes™ pour offrir aux utilisateurs un accès à une suite offrant des capacités d’autoassistance et d’autoréparation, avec des milliers de vidéos proposant une formation sur les principales fonctionnalités et applications, notamment macOS , iOS et tvOS™. La responsabilité de l’assistance partagée permet une diminution des indisponibilités d’employés ainsi qu’une réduction de l’empreinte totale des frais d’assistance et du personnel. Bureau de Service d’Assistance Live Workspace™. Si les utilisateurs ne sont pas en mesure de résoudre les problèmes via le libre-service, ils peuvent accéder au bureau de service d’assistance via le Web, le chat, le téléphone ou le mobile, et ce, dans plus de 32 langues, avec des agents spécialisés dans le service d’assistance pour les appareils Apple®. Le but de chaque ticket d’assistance technique est de minimiser la perturbation de l’utilisateur et maximiser son expérience.

« Jamf est ravie de s’associer à Wipro pour ouvrir un programme de choix à ses employés tout en offrant des services de gestion Apple® au marché indien qui connaît une croissance rapide », a déclaré Dean Hager, PDG de Jamf. « Comme cela est la règle en matière de gestion des appareils Apple®, nous nous sommes engagés à offrir le succès avec Apple®, à la fois pour Wipro et ses clients. »

« Les services informatiques et juridiques d’une organisation ainsi que les responsables de la sécurité des systèmes d’information doivent répondre au besoin de protection et de gouvernance des données pour le nombre croissant de terminaux Apple® présents dans les environnements d’entreprise d’aujourd’hui », a confié pour sa part Jaspreet Singh, PDG de Druva, Inc. « Les solutions cloud en tant que service, fiables de Druva protègent et fournissent les informations sur les données critiques résidant à l’intérieur de ces terminaux, sans pour autant affecter les utilisateurs finaux ni augmenter les coûts et la complexité en acquérant du matériel supplémentaire. En nous associant à une firme mondiale d’externalisation de bout en bout, ayant fait ses preuves, comme Wipro, nous pouvons apporter la tranquillité d’esprit aux entreprises qui cherchent à protéger leurs informations stratégiques. »

En plus de simplifier le déploiement, ces nouveaux services permettent aux entreprises de gérer facilement l’assistance en continu des appareils Apple®, en fournissant la gestion du système d’exploitation, la gestion des mises à jour logicielles, un catalogue d’applications d’entreprise, la conformité automatique, des mises à jour de sécurité, la gestion de l’inventaire et le reporting. Les utilisateurs peuvent également accéder à une gamme de ressources d’auto-assistance, notamment la réinitialisation des mots de passe, le chat, des vidéos de formation proposées par des experts, ainsi qu’un bureau de service d’assistance pour les appareils Apple®, sur l’ensemble de la plateforme Live Workspace™ de Wipro.

À propos de Jamf

Depuis 2002, Jamf s’est engagée à permettre aux services informatiques d’autonomiser les utilisateurs finaux et d’apporter la légendaire expérience Apple® aux entreprises, aux établissements d’enseignement et aux organismes gouvernementaux, via les logiciels Jamf Pro et Jamf Now. Découvrez pourquoi plus de 13 000 entreprises et écoles s’appuient sur les logiciels de Jamf pour gérer plus de 9 millions d’appareils Apple® à travers le monde, à l’adresse https://www.jamf.com/.

À propos de Druva

Les solutions primées de gestion et de protection des données dans le nuage, de Druva ont propulsé Druva au rang de fournisseur de protection des données, à la croissance la plus rapide du secteur. Découvrez pourquoi plus de 4 000 organisations comptent sur Druva pour protéger plus de 40 pétaoctets de données à travers le monde, à l’adresse https://www.druva.com/.

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société mondiale de technologies de l’information, de conseil et de services de processus métiers, de premier plan. Nous tirons parti du pouvoir de l’informatique cognitif, de l’hyperautomatisation, de la robotique, du cloud, de l’analytique et des technologies émergentes, pour aider nos clients à s’adapter au monde numérique et leur assurer le succès. Société reconnue mondialement pour son portefeuille complet de services, son solide engagement en faveur de la durabilité et sa forte responsabilité citoyenne, nous possédons un effectif dévoué de plus de 160 000 personnes, au service de clients répartis sur six continents. Ensemble, nous découvrons des idées, et établissons les liens nécessaires pour construire un avenir meilleur, entièrement nouveau.

Déclarations prévisionnelles et mises en garde

Certaines déclarations du présent communiqué concernant nos perspectives de croissance future sont des déclarations prévisionnelles, lesquelles impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels par rapport à ceux inclus dans ces déclarations prévisionnelles. Les risques et incertitudes liés à ces déclarations comprennent, sans toutefois s’y limiter, les risques et incertitudes concernant les fluctuations de nos revenus, de notre chiffre d’affaires et de nos bénéfices ; notre aptitude à générer et à gérer la croissance ; une concurrence intense dans les services informatiques ; notre aptitude à conserver notre avantage concurrentiel en matière de coûts ; l’augmentation des salaires en Inde ; notre aptitude à attirer et à fidéliser des professionnels hautement qualifiés ; le dépassement des délais et des coûts sur les contrats à prix et à durée fixes ; la concentration de la clientèle ; les restrictions sur l’immigration ; notre aptitude à gérer nos opérations internationales ; une demande réduite pour la technologie dans nos domaines de focalisation clés ; des perturbations des réseaux de télécommunications ; notre aptitude à mener à bien et à intégrer nos acquisitions potentielles ; la responsabilité en cas de dommages liés à nos contrats de service ; le succès des sociétés dans lesquelles nous procédons à des investissements stratégiques ; le retrait des incitations fiscales gouvernementales ; l’instabilité politique ; les guerres ; les restrictions juridiques concernant l’obtention de capitaux ou l’acquisition d’entreprises en dehors de l’Inde ; l’utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle et une conjoncture économique générale ayant un impact sur notre entreprise et notre secteur d’activités. Les autres risques susceptibles d’avoir des répercussions sur nos résultats d’exploitation futurs sont décrits plus en détail dans les documents que nous déposons auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis. Ces documents sont disponibles sur le site www.sec.gov. Il se peut que nous soyons parfois amenés à faire des déclarations prévisionnelles supplémentaires, écrites ou orales, et ceci pourra inclure les déclarations contenues dans les documents déposés par la société auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, et dans nos rapports à l’intention des actionnaires. Nous ne nous engageons aucunement à actualiser les déclarations prévisionnelles qui pourraient être formulées de temps à autre par nous ou en notre nom.

Décharge de responsabilité

La solution Live Workspace™ pour appareils Apple® est une publication indépendante et n’est ni affiliée, ni autorisée, ni parrainée, ni approuvée de quelque autre manière que ce soit, par Apple Inc.

© Wipro Limited. Tous droits réservés. Wipro, le logo Wipro et Live Workspace sont des marques commerciales de Wipro Limited, enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays. Apple, macOS, et tvOS sont des marques de commerce d’Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d’autres pays. Jamf est une marque commerciale ou une marque déposée de JAMF SOFTWARE, LLC aux États-Unis et dans d’autres pays. Druva et Druva Cloud Platform sont des marques commerciales ou des marques déposées de Druva Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays. Les autres noms de produits ou de sociétés mentionnés aux présentes peuvent être des marques commerciales de leurs entreprises respectives.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20180302005683/fr/