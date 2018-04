Wisekey International : définit son ICO pour la cryptomonnaie WISeCoin

Genève (Suisse) le 5 avril 2018 - WISeKey International Holding Ltd (« WISeKey », SIX: WIHN), société leader de cybersécurité et d'IdO, a annoncé le lancement de son WISeCoin au quatrième trimestre 2018. Le WISeCoin sera financé par une ICO (« Initial Coin Offering ») avec des préventes prochaines privées à partir du troisième trimestre 2018. La demande pour le WISeCoin devrait être élevée car WISeKey est une plateforme IdO de cybersécurité bien établie avec plus de 4000 grandes entreprises utilisant déjà sa technologie et l'OISTE Cryptographic RoT qui a été activement utilisée depuis 1999 par plus de 2,6 milliards de postes de travail, navigateurs, appareils mobiles, certificats SSL et appareils IdO. À ce jour, WISeKey a levé 4 millions de dollars en dette convertible pour la pré-ICO du WISeCoin et envisage un jeton utilitaire potentiel total de WISeCoin compris entre 50 et 100 millions de dollars, sous réserve de la demande et des conditions du marché.

L'équipe de développement de WISeCoin Semiconductors hérite de la R.-D. et de l'expertise de WISeKey Semiconductors avec plus de 25 ans d'expérience dans la fourniture de modules matériels sécurisés, semi-conducteurs, RoT, clés Crypto, portefeuilles crypto et identités numériques protégeant les données sensibles des gouvernements et des entreprises privées dans 75 pays. Parmi d'autres applications, les puces WISeKey sont largement utilisées par les organisations mondiales de télécommunication, de fabrication et de soins de santé ainsi que par les cartes bancaires. La même technologie certifiée est désormais disponible dans les modules de sécurité matériels légers intégrés VaultIC de WISeCoin. La sécurité cryptographique des puces WISeCoin VaultIC est un puissant outil anti-contrefaçon utilisé pour identifier et authentifier n'importe quel objet en ligne à l'aide d'une technologie NFC (« Near Field Communication ») sans contact via un smartphone Android ou Apple iOS.

L'ICO de WISeCoin sera basé sur un processus strict de diligence raisonnable et d'admissions, ainsi qu'un échange d'actifs numériques de haute qualité. La technologie WISeCoin et le WISeCoin Hardware Wallet ont été présentés aux participants du Davos Blockchain and Cryptocurrency Gathering, qui ont reçu un WISeCoin Wallet, ou portefeuille matériel sans contact conçu pour offrir sécurité et facilité d'utilisation aux utilisateurs de cryptomonnaie.

La technologie WISeKey Blockchain a engendré des innovations dans de nombreux pays depuis son introduction en 2016. Aujourd'hui, les cryptomonnaies sont devenues un phénomène mondial, au point que même les banques centrales tentent de créer leurs propres systèmes de cryptomonnaie. À cette fin, WISeKey aide les clients privés et publics du monde entier à créer leur propre cryptomonnaie avec WISeCoin, une plateforme d'identification Blockchain de pointe pour les personnes et les objets IdO, un système de conception et de sécurité cryptographique révolutionnaire à la pointe de la technologie.

Pour permettre une économie de cryptomonnaie transparente, le WISeCoin est complété par des solutions hautement sécurisées telles que des portefeuilles matériels biométriques, des plateformes d'échange intégrées, des semi-conducteurs MicroChips compatibles Blockchain et des solutions de paiement sans contact NFC. L'objectif de WISeKey avec le WISeCoin est de devenir une force émergente sur le marché mondial de la cryptomonnaie en soutenant le développement des économies basées sur la technologie Blockchain.

Le WISeCoin peut également être utilisé pour identifier et protéger les objets contre la contrefaçon et permet aux objets connectés d'effectuer la transaction en utilisant une solution IoT Cryptocurrency Smart Payment unique en son genre. WISeKey a déjà testé cette technologie sur les produits de luxe en intégrant son Secure Element au niveau de la puce ; ainsi les montres analogiques peuvent exécuter des transactions de cryptomonnaie sécurisées et les véhicules connectés sécurisés par WISeKey peuvent payer l'électricité, le gaz et le parking. (http://www.the-blockchain.com/2018/04/02/wisekey-crypto-solution-lets-connected-objects-pay-with-wisecoin/ )

Chaque objet connecté est équipé du Secure Element de WISeKey, appelé VaultIC184, constitué d'une puce de silicium inviolable et facile à intégrer, basée sur un microcontrôleur sécurisé de pointe, transférant ainsi la charge de la sécurité de l'appareil au Personalization Center hautement sécurisé de WISeKey. Le WISeCoin peut devenir une solution de paiement de rechange pour la nouvelle économie décentralisée de paiement de l'écosystème IdO.

La technologie WISeCoin est actuellement testée dans plusieurs secteurs (tels que les voitures connectées, le négoce de matières premières, la pharmacie, la sécurité alimentaire et le tabac) et sera utilisée durant les 6 mois qui viennent dans des études de cas sélectionnées utilisant à présent les technologies WISeKey PKI et Blockchain , puis sera progressivement offerte sur le marché mondial.

Les fournisseurs d'Identités numériques (« Digital Identities ») pour les personnes et les objets, et les membres de la WISeKey Cryptographic Platform seront récompensés avec des WISeCoins pour les transactions conclues et pourront utiliser les WISeCoins pour acquérir des produits et services d'autres membres de la plateforme WISeKey en créant un écosystème fiable selon les cadres réglementaires des pays.

WISeKey est le seul fournisseur du secteur à fournir une solution intégrée de Cryptomonnaie PKI Blockchain, combinant un système dorsal de gestion des certificats et des périphériques avec un composant « RoT », un Secure Element (puce de chiffrement hautement sécurisée) qui protège l'identité numérique et les certificats, pour fiabiliser les données transmises grâce à l'authentification sécurisée du dispositif et au chiffrement associé de la voie de transmission de données. Ce mécanisme de création et de déploiement de certificats numériques, ainsi qu'un « Security Broker » qui gère les communications en vérifiant le niveau de sécurité des messages et en implémentant des règles de sécurité et de gestion (comme le renouvellement des certificats, la gestion des attributs et autres fonctionnalités clés) font réellement la différence lors du déploiement en toute sécurité d'un grand nombre d'appareils connectés.

La technologie Blockchain Digital Identity de WISeKey a été sélectionnée par la BBC comme l'une des cinq tendances technologiques africaines (« Five African Trends ») à surveiller en 2018 - http://www.bbc.com/news/world-africa-41899173 . Le RoT cryptographique de WISeKey permet aux fabricants d'IdO et de puces d'ajouter des certificats d'identités numériques à leurs puces au niveau du matériel pour chiffrer la communication et authentifier les périphériques sur la Blockchain.

WISeKey a combiné WISeCoin avec son CertifyID ( https://account.wisekey.com ) intégrant la technologie Digital Identity avec Blockchain. CertifyID agit comme une technologie basée sur l'authentification à double facteur Digital Identity qui repose sur une Blockchain. La CertifyID Blockchain est en croissance constante à mesure que de nouveaux blocs sont ajoutés avec un nouvel ensemble d'enregistrements. Chaque nœud CertifyID reçoit une copie de la CertifyID Blockchain et est téléchargé automatiquement dès qu'il rejoint le réseau CertifyID. Le système est entièrement décentralisé et peut être exploité au niveau national ou local en utilisant un registre d'identités distribué et géré par des parties de confiance et réparti à travers la Blockchain.

Au cœur du déploiement du WISeCoin, l'OISTE Cryptographic Root of Trust est activement utilisée depuis 1999 dans plus de 2,6 milliards de postes de travail, navigateurs, appareils mobiles, certificats SSL et appareils de l'Internet des Objets. L'OISTE WISeKey Cryptographic Root of Trust est omniprésente et universelle, et un pionnier dans la création d'identités numériques (« Digital Identities »).

Voir aussi : WISeKey Unveils its Digital Identity BlockChain Platform CertifyID in NYC; State-of-the-Art Technology is in line with the UN Sustainable Development Goals to Provide Every Person on the Planet with a Legal Digital Identity by 2030

À propos de l'OISTE Foundation :

L'OISTE Foundation collabore avec l'ONU et d'autres organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales depuis 1998. Aujourd'hui, conformément aux objectifs de développement durable des Nations Unies (« Sustainable Development Goals »), l'objectif 16.9 - donner à tous une identité juridique d'ici 2030 - OISTE se concentre sur le défi d'exploiter l'identité numérique pour la communauté mondiale. OISTE a un statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social (« Economic and Social Council » - ECOSOC) et est un membre accrédité du NCSG (« Non-commercial Users Stakeholders Group ») de l'ICANN dans le cadre de la division NPOC (« Not-for-Profit Operational Concerns »). L'OISTE Fondation soutient les principes d'identification pour le développement durable (« Principles on Identification for Sustainable Development ») (oiste.org).

À propos de WISeKey :

WISeKey (SIX Swiss Exchange : WIHN) est une société mondiale de cybersécurité de premier plan qui déploie actuellement des écosystèmes d'identité numérique à grande échelle moyennant un processus breveté. La Root of Trust (« RoT ») cryptographique basée en Suisse de WISeKey offre une authentification et une identification sécurisées, dans des environnements physiques et virtuels, pour l'Internet des Objets, la Blockchain et l'Intelligence artificielle. La RoT WISeKey sert d'ancrage de confiance commun pour garantir l'intégrité des transactions en ligne entre les objets, et entre les objets et les personnes. Pour de plus amples informations, consulter www.wisekey.com .

Pour recevoir les dernières nouvelles de WISeKey, abonnez-vous à notre Newsletter ou consultez le Coin des investisseurs ( Investors Corner ) de WISeKey.

Contacts Presse et Investisseurs :

WISeKey International Holding Ltd

Contact Société : Carlos Moreira

Président-directeur général

Tél. : +41 22 594 3000

info@wisekey.com WISeKey - Relations investisseurs (États-Unis)

Contact : Lena Cati

The Equity Group Inc.

Tél. : +1 212 836-9611

lcati@equityny.com

Avertissement :

Cette communication contient de manière expresse ou implicite certaines déclarations prospectives concernant WISeKey International Holding Ltd et ses activités. De telles déclarations impliquent certains risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient rendre les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations réels de WISeKey International Holding Ltd sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicites contenus dans lesdites déclarations prospectives. WISeKey International Holding Ltd fournit cette communication à cette date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent document à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres et ne constitue pas un prospectus d'offre au sens de l'article 652a ou de l'article 1156 du Code des obligations suisse ou un prospectus de cotation au sens des règles d'admission à la cote de la SIX Swiss Exchange. Les investisseurs doivent s'appuyer sur leur propre évaluation de WISeKey et de ses titres, y compris les mérites et les risques impliqués. Rien dans les présentes n'est ou ne doit être considéré comme une promesse ou une observation quant aux futures performances de WISeKey.