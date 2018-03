Wisekey International : et IBM présenteront leur solution intégrée pour sécuriser l’IoT lors de la conférence THINK2018

WISeKey et IBM présenteront leur solution intégrée pour sécuriser l'IoT lors de la conférence THINK2018

ZOUG, GENÈVE, Suisse - le 19 mars 2018 - WISeKey International Holding Ltd (WISeKey) (SIX : WIHN), leader suisse de la cybersécurité et des solutions IoT, annonce une intégration avec IBM (NYSE : IBM) pour sécuriser l'Internet des Objets (IoT) en utilisant la technologie de pointe de WISeKey. Cette collaboration permettra d'améliorer la sécurité des données sensibles échangées entre les périphériques sur les réseaux IoT et l'IBM Watson IoT Platform, en ajoutant des fonctionnalités étendues pour sécuriser les périphériques IoT et leur gestion à partir d'un endroit central. Ce faisant, les clients bénéficient d'une confiance accrue dans les données traitées par leur application, mais aussi d'un risque réduit de perte de revenus en raison de cyberattaques de toutes sortes, et tirent ainsi parti d'une plus grande valeur de leur entreprise.

La Watson IoT Platform d'IBM est un système cognitif qui apprend et insuffle l'intelligence dans le monde physique. Les fabricants d'appareils et les entreprises peuvent utiliser la puissance de la Watson IoT Platform pour créer des solutions spécialisées et intégrées afin de résoudre leurs problèmes métier. Watson IoT Platform implémente un « agent de messages » (ou courtier de messages) (« Message Brocker ») qui permet l'échange d'informations entre les périphériques et les applications métier, en utilisant une technologie d'infrastructure à clés publiques (« Public Key Infrastructure » - PKI) sécurisée pour apporter l'authentification et le chiffrement de données. Cela implique une intégration transparente avec le concept WISeKey de Root of Trust (RoT) qui fournit l'identité numérique pouvant être exploitée ultérieurement dans la plateforme Watson IoT.

WISeKey est le seul fournisseur de l'industrie à fournir une solution intégrée combinant un système dorsal de gestion des certificats et périphériques avec un composant « RoT », un Secure Element (puce de chiffrement hautement sécurisée) qui protège l'identité numérique et les certificats, pour apporter la confiance aux données transmises grâce à l'authentification sécurisée du dispositif et au chiffrement associé de la voie de transmission de données. Pour aller plus loin, les composants WISeKeyIoT pour l'IBM Watson IoT Platform sont désormais mis à la disposition des utilisateurs de la technologie IBM. Un mécanisme simple pour créer et déployer ces certificats numériques, ainsi qu'un « Security Broker » qui gère les communications en vérifiant le niveau de sécurité des messages et en implémentant des règles de sécurité et de gestion, comme le renouvellement des certificats, la gestion des attributs et autres fonctionnalités clés qui font la différence lors du déploiement en toute sécurité d'un grand nombre d'appareils connectés.

IBM et WISeKey invitent à assister à l'évènement à Las Vegas THINK2018 (du 19 au 22 mars), où la plateforme Watson IoT combinée à la technologie de sécurité WISeKey est présentée au stand IBM. Les événements spéciaux incluent la séance 6190A : « Using Drones and Visual Recognition to Solve Real Business Problems » prévue pour le 19 mars de 16 h 30 à 17 h 10 au Mandalay Bay South, Niveau 2 | Surf. F.

Pour de plus amples informations, consulter https://www.wisekey.com/events/ibmthink2018.

« Le fait qu'IBM ait choisi WISeKey pour fournir une technologie de sécurité complétant son offre Watson IoT valide notre stratégie et notre proposition de valeur différentielle, basée sur une approche de plateforme verticale qui sécurise l'IoT, de la Root of Trust à la puce », commente Carlos Moreira, Fondateur et PDG de WISeKey.

À propos WISeKey :

WISeKey (SIX Swiss Exchange : WIHN) est une société mondiale de cybersécurité de premier plan qui déploie actuellement des écosystèmes d'identité numérique à grande échelle avec un processus breveté. La Root of Trust (« RoT ») cryptographique basée en Suisse de WISeKey offre une authentification et une identification sécurisées, dans des environnements physiques et virtuels, pour l'Internet des Objets, la Blockchain et l'Intelligence artificielle. La RoT WISeKey sert d'ancrage de confiance commun pour garantir l'intégrité des transactions en ligne entre les objets, et entre les objets et les personnes. Pour de plus amples informations, consulter www.wisekey.com.

